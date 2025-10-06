İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ilk operasyon, Karabağlar ilçesinde gerçekleştirildi. Polis ekipleri, bir adreste yüklü miktarda yasaklı madde bulunduğu ve bu maddelerin “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisini aldı.

Tespit edilen araç ve adrese düzenlenen baskında, 881 bin 800 adet yasaklı madde ele geçirildi. Emniyet kaynakları, bu miktarın İzmir’de tek seferde yakalanan en yüksek yasaklı madde miktarı olduğunu belirtti.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.S. ve U.A. isimli iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkinci baskında yasaklı madde ve silah ele geçirildi

Narkotik ekiplerinin ikinci operasyonu da yine Karabağlar’da gerçekleştirildi. Polis, bir adreste yasaklı madde ticareti yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen baskında; 22 kilo 161 gram yasaklı madde, 11 kök yasaklı madde bitkisi, 174 adet yasaklı madde , 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan E.Ö. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Not kağıdına emdirilmiş 50 bin içimlik yasaklı madde yakalandı

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ayrı bir operasyonda, yasaklı madde kaçakçılarının yeni yöntemi ortaya çıkarıldı.

Başka bir ilden İzmir’e otobüsle gelen iki şüpheli, şehirlerarası otobüs terminalinde polis ekiplerince durduruldu. Şüphelilerin yanında bulunan poşette yapılan aramada; 126 sayfaya emdirilmiş şekilde 50 bin içimlik yasaklı madde ele geçirildi.

Yakalanan A.P. ve E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.