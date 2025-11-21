İzmir’de Öğretmenler Günü Hastane Koridorlarında Kutlandı

Son Mühür/ Merve Turan - İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla SBÜ İTF Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Yahşi, hastanenin sınıf biriminde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi; öğretmenlerden öğrencilerin eğitim süreçlerine dair bilgi aldı.

Öğrencilere moral veren hediyeler

Dr. Yahşi, farklı servislerde tedavi gören tüm öğrencilere moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla hediye takdim etti. Hastane koşullarında eğitim alan öğrencilerle tek tek ilgilenen Yahşi, öğrencilere başarı dileklerini iletti.

“Öğretmenlerimizin özverisi takdire şayan”

Ziyaret kapsamında görev yapan öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Yahşi, şu ifadeleri kullandı:

“Burada görev yapan öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve öğrencilerimize verdikleri destek gerçekten takdire şayandır. İzmir eğitim ailesi olarak her zaman yanınızdayız. Hastanede eğitim gören tüm öğrencilerimizin destekçisiyiz.”

“Kayıplara kayıtlar” kitabı takdim edildi

Ziyaret sırasında Hastane Sınıf Öğretmeni Nezih Yaşar Bor, vefat eden öğrencileri için kaleme aldığı “Kayıplara Kayıtlar” adlı şiir kitabını Dr. Yahşi’ye takdim etti. Program, öğretmenlere çiçek sunulması ve günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.