Son Mühür- Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, kadın sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, “Şiddete Karşı Bir Aradayız” pankartı eşliğinde başladı.

Alkışlar ve destekle coşkulu anlar

Kadınlar, turuncu giysileriyle Vasıf Çınar Meydanı’nda toplandı. “Şiddete Karşı Pedal Çevir” ekibi ise Karantina sahilinden yola çıkarak yürüyüşe katıldı. İki grup, Lozan Kapısı’ndan Kültürpark’a kadar birlikte yürüdü. Yürüyüş boyunca vatandaşlar balkonlarından ellerindeki sloganlarla destek verdi. Kültürpark’a varıldığında, yürüyüşe katılan kadınlar alkışlarla karşılandı.

Bir arada güçlü oluyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, etkinlikte yaptığı konuşmasında, 25 Kasım’ın sadece kadınlar için değil, tüm dezavantajlı gruplar için önemli bir anlam taşıdığını vurguladı. Tugay, “Şiddet, hem ülkemizde hem de dünyada çok ciddi bir problem. Şiddete karşı ancak bir araya gelerek mücadele edebiliriz. Bu, sadece kadınların değil, çocukların, hayvanların ve tüm dezavantajlı bireylerin sorunu” dedi. Ayrıca, şiddetin psikolojik bir problem olduğunun altını çizen Tugay, bu konuda farkındalık oluşturmanın önemine değindi.

Kültürpark'ta yoga ve etkinlikler

Etkinlikte ayrıca kadınlara yönelik yoga seansı da düzenlendi. Eğitmenler eşliğinde kadınlar, yoga yaparak hem fiziksel hem de ruhsal güç kazandılar. Kültürpark’taki farkındalık programı, 18.00’e kadar sürecek. Saat 16.00-17.00 arasında “Eşit İzmir Eşit Dünya” adıyla kadın alanında uzman kişilerin katılımıyla canlı bağlantılar gerçekleştirilecek. Etkinlikte, gazetecilerden aktivistlere, akademisyenlerden sanatçılara kadar farklı alanlardan katılımcılar, şiddet karşıtı mesajlarını paylaşacak.

Güçlenme durakları atölyeleri başladı

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen atölye çalışmaları 24 Kasım’da başladı. 27 Kasım’a kadar devam edecek atölyeler, Limontepe, Kınık, Cengizhan, Ödemiş, Bergama ve Tire’de gerçekleşecek. Atölyelerde kadın sağlığı, kadın hakları, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve çocukların bedensel söz hakkı gibi konular ele alınacak. Etkinliklerin amacı, kadınların güçlenmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin artmasını sağlamak.