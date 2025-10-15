Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'de üniversite eğitimi gören kız öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN Örnekköy Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde hem güvenli hem de ekonomik açıdan erişilebilir bir konaklama imkanına kavuşuyor. Barınma maliyetlerinin giderek yükseldiği bir dönemde, tesis öğrencilere adeta bir aile ortamı sunarken, aynı zamanda iki öğün yemek hizmetiyle de öğrencilerin yükünü hafifletiyor. Öğrenciler, bu özel imkandan faydalanmak için resmi başvuru adresi olan gencizmir.com web sitesi üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebiliyorlar.

Başkan Tugay'dan ekonomik desteğin sürdürülmesi talimatı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ekonomik krizin derinleştiği bu süreçte öğrencilerin yanında olmayı sürdürerek, İZELMAN Örnekköy Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nin aylık konaklama ücretine bu yıl da herhangi bir artış yapılmaması yönünde talimat verdi. 72 kişi kapasiteli tesisin aylık ücreti, güncel ekonomik koşullara rağmen 2 bin TL seviyesinde sabit tutuldu. Güvenli ve konforlu bir çatı altında barınma fırsatı yakalayan öğrenciler, bu uygun fiyata ek olarak sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere günlük iki öğün beslenme hizmetinden de yararlanıyor. Tesis, yalnızca barınma ve beslenme sağlamakla kalmayıp, öğrencilerin akademik başarılarına odaklanabilmeleri için çalışma salonları, kütüphane ve kendi yemeklerini yapabilmeleri için ortak kullanıma açık modern mutfak alanlarını da bünyesinde barındırıyor.

Başvuru süreci ve yerleşim kriterleri

Sosyal tesisin kabul işlemleri, "İzmir Gençlere Kucak Açıyor" projesi çerçevesinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Üniversiteli kız öğrencilerin başvuruları, yalnızca gencizmir.com adresi üzerinden çevrimiçi olarak kabul edilmekte. Yapılan müracaatlar, belirlenen sosyal ve ekonomik kriterler doğrultusunda titizlikle değerlendiriliyor. Başvurusu uygun bulunan kız öğrenciler, Örnekköy Sosyal Tesisi'ne bir eğitim yılı boyunca konaklama hakkı kazanıyor.

Öğrencilerden tesise tam not

Tesiste kalan öğrenciler, sağlanan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Denizli'den gelerek Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde okuyan Sümeyra Özmen, konaklama sorununa çözüm bulduğu için büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Özmen, piyasa koşullarına göre aylık 2 bin liranın "mükemmel" bir fiyat olduğunu belirtirken, sunulan yemeklerin besin kalitesinin yüksekliğine dikkat çekti ve tesisi "büyük bir nimet" olarak nitelendirdi. Kocaeli'den gelen Havva Şayan (Dokuz Eylül Üniversitesi, Fransızca Öğretmenliği) ise, özel yurtların fahiş fiyatlarına karşın buranın çok uygun olduğunu ve hatta "evden daha rahat ve konforlu" olduğunu söyledi. Şırnak'tan gelen Ege Üniversitesi Rafineri ve Petrokimya Teknolojileri öğrencisi Dilan Ürper de dışarıdaki ortalama 20 bin TL'lik ev kiraları düşünüldüğünde 2 bin TL'lik ücreti "çok iyi" bulduğunu ve barınma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.