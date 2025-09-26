Son Mühür/Merve Turan- Haftalar önce başlayan hazırlıklar sonucunda organize edilen Gürtat Özkan Peynircilik personel gecesinde tüm çalışanlar Bayraklı Mandarin'de bir araya geldi.

Herkesle ilgilenildi...

Kurumun Genel Koordinatörü Savaş Sarı ve Kurumsal İletişim Uzmanı Serde Süerdem tüm misafirleri kapıda karşıladı. Herkes yerini aldıktan sonra Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Özkan, Orhan Özkan, Ayhan Özkan, Adem Özkan tüm masaları gezerek, çalışanları ile sohbet etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Siraç Özkan'ın taziyede olduğu için katılamadığı personel gecesinde Genel Müdür Engin Özkan açılış konuşması gerçekleştirdi.

Birlikte büyüyoruz...

Özkan, her yıl düzenledikleri bu özel gecede buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

"Her yıl düzenlediğimiz bu özel gecede aynı masada bulunmak bizi heyecanlandırıyor ve güçlendiriyor.

Gürtat Özkan Peynircilik ailesi olarak yeni sezona umutla, kararlılıkla ve büyüyerek giriyoruz. Hep birlikte daha güzel başarılara imza atacağımıza inancım tamdır. Bu sezonun hepimize sağlık, mutluluk, bereket, başarı getirmesini diliyorum. Hoş geldiniz. İyi eğlenceler... "

Başarı ödüllendirildi...

Gürtat Genel Koordinatör Savaş Sarı ise "tüm çalışanlarımız bizim için değerli ancak ciro olarak başarılı olan şubelerimizin müdürlerine plaket hazırladık" dedi.

Yönetim Kurulu üyeleri de başarılı olan Çiğli, Ulukent 1, Fahrettin Altay, Hatay ve Seferihisar şubelerine plaketlerini takdim ettiler.

Açılış konuşması sonrası söz müziğe yerini bıraktı. Yemekler yenildi ve çalışanlar kendilerini piste atarak gönüllerince eğlendiler.

Gecenin anısına bol bol fotoğraf çekildi. Bir sezonun yorgunluğu yine birlikte eğlenerek aşıldı.