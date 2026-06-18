Son Mühür/Hüseyin Demir Yeşilay İzmir Şubesi ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yıl boyunca başarıyla yürütülen "Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi", görkemli bir finalle kutlandı. Gençlerin üretim gücünü, yeteneklerini ve bağımsızlık bilincini ön plana çıkarmayı hedefleyen "İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali", bilimden sanata, spordan teknolojiye uzanan geniş içeriğiyle İzmirlilere keyifli bir gün yaşatıyor. Alsancak Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan kortej yürüyüşü ve mehteran gösterisi dikkat çekti. Robot futbol turnuvaları, ödüllü Barista ve Dropaj tasarım yarışmaları ve action team bisiklet gösterisi gün boyunca devam ediyor.

“Bağımlılığa karşı mücadelede dikkat çeken mesajlar"

Mini konserler ve sahne performansları gençlerin ilgisini çekerken etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyon; bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalık ve toplumsal bilinç yaratmayı hedefliyor. Etkinlikle; Yeşilay Şube Genel Başkanı Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay İzmir Yeşilay Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ile siyasiler ve bürokratlar, okul müdürleri, Yeşilay çalışanları katılım gösterdi. İzmir’in farklı ilçelerinden katılım gösteren ilkokul ve ortaokul öğrencileri ellerinde döviz ve pankartlarla bağımlılıkla mücadelede önemli mesajlar iletti.

“Yeşilay’ın asırlara sığmayan mücadelesi İzmir’de başlıyor”

Gündoğdu meydanında yer alan gençlerin vatan ve millet sevgisiyle coşkulu olduğunu, Yeşilay’ın tarihsel kökeninde İzmir’in önemli bir yer edindiğini belirten İzmir Yeşilay Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi, “Değerli veliler, kıymetli öğrencilerim, sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2026 yılı Bağımsızlık yılı olarak ilan etmesi asla tesadüf değildir. İzmir, bugün bu çağrıya güçlü bir ses, güçlü bir irade oldu. ‘Bir ateş olmalı insanın içinde’ diyen herkes burada. İstiklalde, istikbalde ‘bizim ’diyen gençlik burada yer alıyor. Mazhar Osman ve arkadaşlarının Hilal-i Ahdar'la yaktıkları bu ateşi İzmir'de... Bugün ise aynı ruhla iradesini, gençliğini ve geleceğini korumak için ayağa kalkmış bulunuyor. Bu meydanda kendine inanan bir gençlik var. Şu muazzam Gündoğdu Meydanı'na baktığımda o ateşi, o vatan ve bayrak sevdasıyla boyun eğmeyen gençlerin yaşama sevincini görüyorum. Hasan Tahsin'in o ilk kurşunu atarak işgale başkaldırdığı bu topraklardan haykırıyoruz: Bağımsızlık, kendi iradesini yönetebilen nesillerin en büyük zaferidir. Toprağı işgal edenler gider fakat iradeyi işgal edenler kalırsa, ecdadın canıyla, kanıyla nice bedeller ödeyerek kurduğu bu vatanın sadece adı kalır. İnsanın iradesi kuşatılıyor, dikkati kuşatılıyor; zamanı, hayalleri, yarınları kuşatılıyor. İşte Yeşilay'ın asırlara sığmayan mücadelesi de tam burada başlıyor” diye konuştu.

“Çocuklarımızı bağımlılığa teslim etmeyeceğiz”

​İzmir Valiliği ve İzmir İl Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalar doğrultusunda bağımlılığa karşı önemli bir mücadele içerisinde olduklarını vurgulayan Dr. Ömer Yahşi, “Bir çocuğumuzu daha bağımlılığa teslim etmemek için, bir gencimizin daha hayallerinden vazgeçmemesi için, bir evladımızın daha umudunu kaybetmemesi için buradayız, çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Valimizin himayelerinde, gerçekten 30 ilçede Sağlıklı Yaşam Ligi ile başlatmış bulunmaktayız. 125 bin öğrenciye, demo olarak kurduğumuz, 209 okulumuzda karşılık bulan, çocuklarımızın esir düşmemeleri, işgale uğramamaları, her türlü bağımlılıktan uzak durmaları için öğretmenlerimiz de, okul müdürlerimiz de, ilçe müdürlerimiz de müthiş bir çalışma içerisinde oldu” şeklinde konuştu.

“Türkiye yüzyılı için bağımsız nesiller”

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Gerçek anlamda zihin işgal edildiği zaman, ruh işgal edildiği zaman en tehlikeli işgal bu olur. Bugün böyle bir işgalle sadece ülkemiz değil, bütün dünya karşı karşıya… Bu işgal karşısında kendini kurtaran, geleceğini kurtaran kazanacak. Dünya yeniden şekilleniyor. Türkiye Yüzyılı'nın hayalden gerçeğe dönüşmesi için bağımsız nesillere ihtiyacımız var. Ve bu bağımsız nesilleri inşa etmek için de bugünden yarınların mimarı olmamız lazım. Bugün yarınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz için çalışmalıyız. Yeşilay bu düşünceyle 106 yıldan beri mücadele ediyor. Eğitimler düzenliyor, farkındalık çalışmaları yapıyor. Ama bugün dönem değişmişken, aynı Çanakkale ruhuyla, Çanakkale'de 15 yaşındaki gençlerimizin mücadeleye katıldığı gibi bugün de İzmir'de 15 yaşında, 10 yaşında çocuklarımız, gençlerimiz bu mücadeleye katıldılar. Sadece kendilerini korumakla kalmadılar, aynı zamanda toplumu korumak için, ailelerini korumak için, çevrelerini korumak için sorumluluk aldılar, fikir ürettiler, eserler ortaya koydular, projeler yürüttüler” ifadelerini kullandı.

​“Hepimiz için bağımsız gelecek”

​Hepimiz için bağımsız gelecek sloganıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mehmet Dinç, “Yeşilay'ımızın 'Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek' sloganı var. Bu slogan bir hayal değil, bu bir hedeftir. İnşallah bu hedefe de yakın zamanda hep beraber ulaşmış oluruz. Bu hedefin mimarları olan sizlere, Sayın Valimiz başta olmak üzere emek veren bütün öğretmenlerimize, destekleyen bütün iş insanlarımıza insanımız ve insanlık adına minnetimi ifade etmek istiyorum. 'Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek'in gerçek olduğu günler yakın olsun, hep beraber onları görelim diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

“Hepiniz bizim evladımızsınız”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Bugün burada sizlerin karşısında Ceyda Bölünmez Çankırı, ablanız olarak, teyzeniz olarak iki tane evladımın annesi olarak değil, İzmir'deki evladımızın annesi olarak konuşmak istiyorum. Sizlerin hepsi benim, hepiniz benim yavrumsunuz. Hepiniz bizim evladımızsınız. ​O yüzden sizlerin bugün bu bağımlılıkta, bağımlılığın sadece sigara olarak değil, artık günümüzde, çağımızda dijital bağımlılıkla her şeye çok hızlı ulaşıldığı bir zamanda bunlardan hep birlikte kurtulmanın en önemli yanı, sizlerin zamanını en kaliteli şekilde geçirmenizi sağlamanız için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Gençlerimize güveniyorum”

Bağımlılıkta mücadelede gençlerimize güvendiğini, yürütülen çalışmaların başarılı bir şekilde ilerlediğini belirten İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “Biz herhangi bir ülke değiliz. Biz herhangi bir millet de değiliz. Dolayısıyla tüm dünya gençliğini, tüm dünya çocuklarını ve tüm dünyadaki insanları her türlü bağımlılıkla esir almakla ilgili yoğun bir kampanya ve çalışma var. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi de maalesef gençleri ve çocukları her türlü bağımlılığa bulaştırarak onun üzerinde inanılmaz gelir elde etmeye çalışmalarıdır. Ama bunlar olurken maalesef gençlik, geleceğimiz, nesillerimiz birer birer oyundan düşüyor, dengeden düşüyor. Velilerimizin, Yeşilay çalışanlarımızın ve Yeşilay Genel Başkanımızın yoğun desteğiyle İzmir’de inşallah bunu başlatıyoruz. Ve atalarımıza, milletimize layık bir nesil olduğumuzu göstermek ve en ufak bir bağımlılık konusunda zafiyete uğramamak; enerjimizi, gücümüzü, aklımızı, beynimizi ülkemizin, milletimizin geleceğine hasretmek ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak için hiçbir gram enerjimizi, hiçbir gram aklımızı ve zamanımızı israf etmeyeceğimizi burada haykırıyoruz. Ve bu pırıl pırıl gençlerimize, ben yavrularımıza güveniyorum. İnşallah geleceğimiz bağımsızlıkla taçlanacak, en ufak bir hayatımızda bağımlılık olmayacağını ben düşünüyorum. Ve bu güzel çalışma için Yeşilay İl Başkanımız, İl Milli Eğitim Müdürümüze, tüm Kızılay ekibine huzurlarınızda özellikle çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.