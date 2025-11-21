Son Mühür/ Beste Temel - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri bir araya getiren özel bir etkinlik düzenledi. Olgunlaşma Enstitüleri İzmir Kültür Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltı programına; İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Karşıyaka İlçe Millî Eğitim Müdürü Arzu Günaydın ile 30 ilçeden 30 öğretmen katıldı.

“Öğretmenlik, eğitimin kalbidir”

Etkinlikte konuşan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, öğretmenliğin toplumdaki en özel ve en güçlü mesleklerden biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bugün burada sadece bir kahvaltıyı değil, öğrencilerimizle her gün kurduğumuz gönül sofralarının bir yansımasını paylaşıyoruz. Bu ülkenin en kıymetli emaneti olan çocuklarımıza dokunuyoruz. Öğretmenlik, manevî değeri bakımından diğer mesleklerle kıyas kabul etmeyecek kadar yücedir.”

“Yenilenme kararlılığı öğretmenin en büyük gücüdür”

Yahşi, çağın dönüşümünü ve dijitalleşmenin etkilerini değerlendirerek öğretmenlerin kendini sürekli geliştirmesi gerektiğini vurguladı: “Artık bambaşka bir dünyanın içindeyiz. Öğretmenin gücü sadece bilgisi değil, kendini yenileme kararlılığıdır. Bilgiyi alma, dönüştürme ve aktarma noktasında hepimizin sürekli güncel ve dinamik olması gerekiyor. Heyecanımızı diri tutmalı, insan yetiştirmenin verdiği manevî tatla yolumuza devam etmeliyiz.”

Prof. Aziz Sancar’ın “Tekrar dünyaya gelsem yine öğretmen olurdum” sözünü hatırlatan Yahşi, tüm öğretmenlere şu sözlerle seslendi: “Bu ülkenin kendini geliştiren, üreten ve yüreğiyle dokunan öğretmenlere ihtiyacı var. Sizlerle gurur duyuyorum.”

Etkinlik hediyeler ve toplu fotoğrafla sona erdi

Program, Dr. Ömer Yahşi’nin öğretmenlere hediye ve çiçek takdim etmesiyle devam etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.