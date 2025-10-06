Olay, Kuşçular Mahallesi Önen Koyu’nda meydana gelmişti. Bir gün önce ciple kamp yapmak üzere bölgeye giden çiftin kamp alanında sabah saatlerinde silah sesi duyulmuştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Tüfek araçtan çıktı, kadın olay yerinde öldü

Olay yerine gelen ekipler, Burçin Razak Akyürek’in aracın önünde kanlar içinde yerde yattığını tespit etmişti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Jandarma ekipleri, araçta bulunan otomatik tüfeğe el koyarken, Akyürek’in eşi T.A. gözaltına alınmıştı. Cenaze, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

“Kazara ateş ettim”

T.A.’nın ilk ifadesinde, “Araçtayken tüfeği kazara ateşledim, o sırada dışarıda duran eşime isabet etti” dediği öğrenilmişti.

Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, jandarma silahın balistik incelemesini ve olay yerindeki delilleri araştırıyor.

Olaydan bir gün önce video paylaşmışlar

Soruşturma devam ederken çiftin olaydan bir gün önce çektikleri ve sosyal medyada paylaştıkları video ortaya çıktı. Görüntülerde, çiftin araçla kamp alanına giriş yaptığı, ardından birlikte kahvaltı hazırladıkları anlar yer aldı.

Burçin Razak Akyürek’in keyifli anlarının yer aldığı bu video, ölümünün hemen öncesine ait olması nedeniyle yürek burktu.

Cenaze yarın toprağa verilecek

Burçin Razak Akyürek’in cenazesinin yarın Urla’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Jandarma ve savcılık, olayın “kazara” mı yoksa “kasten” mi gerçekleştiğini belirlemek için soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.