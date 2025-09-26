Karşıyaka Belediyesi’nde çalışan DİSK Genel-İş 10 No’lu Şube üyeleri, Kent A.Ş. ve Personel AŞ işçileri, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme son verdi. Ancak eylemin sona ermesine rağmen ilçe genelinde çöp yığınları halen toplanmadı.

Eylem sona erdi, sorun sürüyor

İşçiler, yapılan görüşmelerin ardından eylemlerine geçici olarak son verdiklerini açıklamıştı. Buna rağmen ödemelerle ilgili somut bir adım atılmadığını belirten işçiler, 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemine başlamıştı. Eylemin etkisiyle Karşıyaka’nın cadde ve sokaklarında biriken çöpler, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Başkan Tugay çöpleri toplattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bölgeye giderek Büyükşehir Belediyesi temizlik ekiplerine çöp toplatma talimatı verdi. Başkan Tugay, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek şikayet ve talepleri dinledi. Çöplerin toplanmasının ardından Karşıyaka Belediye binasında Başkan Yıldız Ünsal ile toplantı gerçekleştiren Tugay, sürece ilişkin bilgi aldı.

İşçiler tepkili: Çöpler Büyükşehir’e toplatıldı

Toplantının ardından sendikalı işçiler, çöplerin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince toplatılmasına tepki gösterdi. Ardından 25 Eylül akşamı DİSK Genel-İş 10 No’lu Şube temsilcileri, Ünsal ile yapılan görüşmelerin ardından eyleme son verdiklerini duyurdu.

Cadde ve sokaklarda hala çöpler duruyor

İşçilerin akşam vardiyasıyla çöp toplama mesaisine başladığı ve kısa süre içinde temizlik çalışmalarının tamamlanacağı bildirildi. Ancak, Karşıyaka’nın işlek cadde ve sokaklarında yığın halindeki çöpler halen gözlemleniyor. Vatandaşlar ve esnaf, temizlikte yaşanan gecikmeden duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.