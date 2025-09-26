Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 2025-2026 sanat sezonunu, Homeros’un ölümsüz eseri İlyada Destanı’ndan ilham alınarak bestelenen "Troya" epik operasıyla açmaya hazırlanıyor. Bestesi Bujor Hoinic’e ait olan ve librettosu Artun Hoinic tarafından Türkçe kaleme alınan bu görkemli eser, İzmirli sanatseverlerle ilk kez 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 20.00’da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde buluşacak. "Troya", açılışın ardından 30 Eylül Salı, 2 Ekim Perşembe ve 4 Ekim Cumartesi günleri de tekrar sahnelenmeye devam edecek. Bu büyük prodüksiyon, İZDOB sanatçıları tarafından ilk kez sahneleniyor olmasıyla bölge sanat takvimi açısından ayrı bir önem taşımaktadır.

Dünya çapında yankı uyandıran epik eserin uluslararası başarısı

"Troya" operası, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 yılında ilan edilen "Troya Yılı" kapsamında özel siparişiyle hayat bulmuştu. Eserin dünya prömiyeri, 9 Kasım 2018'de Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilmişti. Ayrıca, 2019 yılında Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılış programında da yer alarak İzmir’e taşınan bu önemli yapıt, uluslararası alanda da büyük ilgi görmüştü. Eser, 8 Nisan 2019’da Moskova Bolşoy Tiyatrosu’nda sahnelenerek Türkiye operasının küresel tanıtımına önemli katkılar sağlamıştı. Yabancı bir besteci ve librettist tarafından yazılmış ilk Türkçe opera olma özelliğini taşıyan "Troya", iki perde ve sekiz sahneden oluşan yaklaşık 120 dakikalık dramatik akışıyla tarihsel bir efsaneyi modern opera sahnesine taşıma gücünü kanıtlamıştır.

Sahne arkasında güçlü bir sanatçı kadrosu ve göz alıcı prodüksiyon

"Troya"nın bu iddialı sahnelenmesinde, sanat dünyasının önde gelen isimleri görev alıyor. Eserin orkestra şefliğini Bujor Hoinic ve Tulio Gagliardo üstlenirken, rejisörlük görevini Recep Ayyılmaz ve koreografiyi A. Volkan Ersoy yürütüyor. Teknik ve sanatsal tasarımda da uluslararası isimlerin imzası bulunuyor: Dekor tasarımında Özgür Usta, başkarakter kostümlerinde dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu, diğer kostümlerde Aydan Çınar ve ışık tasarımında Bülent Arslan görev yapıyor. Koro şefi olarak Orhan Öner Özcan görev alırken, projeksiyon tasarımı ise Ahmet Şeren tarafından titizlikle hazırlanıyor. İZDOB Orkestrası, Korosu ve Balesi’nin tüm unsurlarıyla sahne alacağı bu büyük prodüksiyonda, görkemli sahne düzeni ve özellikle dikkat çeken Truva Atı dekoru ile izleyicilere güçlü bir dramatik ve tarihsel atmosfer sunulması hedefleniyor.

Başrollerde deneyimli ve genç sanatçılar bir arada

Operada, Homeros destanının kilit karakterleri, İZDOB’un yetenekli sanatçıları tarafından canlandırılıyor. Miken Kralı Agamemnon’u Nejad Beğde ve Murat Duyan dönüşümlü olarak seslendirirken, Troya Kralı Priam rolünde Teyfik Rodos ve Doğukan Özkan sahne alıyor. Güzelliğiyle savaşın fitilini ateşleyen Helena karakterine Eylem Demirhan ve Ayşe Beril El hayat verirken, Paris rolünü Burak Dabakoğlu ve Erdem Erdoğan üstleniyor. Troya Kadını karakterini ise Ebru Kaptan ve Burcu Sayın canlandıracak. Destanın anlatıcısı olan Homeros ise Tankut Eşber tarafından yorumlanıyor. "Troya" operası, hem epik anlatımı hem de zengin müzikal diliyle İzmirli sanatseverlere tarih ve sanatın iç içe geçtiği unutulmaz bir kültürel yolculuk vaat ediyor.

Biletler, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişelerinden ve çevrimiçi olarak temin edilebilmektedir. İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin tüm güncel etkinlik programı için operabale.gov.tr web sitesi ve kurumun sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.