Son Mühür/ Beste Temel- AK Parti İzmir İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İl Başkanlığı'nda kapsamlı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın ortak meselesi olduğunu vurgulayarak, bu mücadelenin evrensel bir sorumluluk taşıdığını belirtti. Dalkıran, 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan açıklamada, "Kadına yönelik şiddet; kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur" ifadelerini kullandı.

Şiddetle mücadele, 23 yıllık kurumsal bir devlet politikası

Başkan Dalkıran, kadına yönelik şiddetle mücadelenin AK Parti iktidarlarının bir iyi niyet beyanından öte, 23 yıldır adım adım inşa edilen kararlı bir devlet politikası olduğunu dile getirdi. 2002 seçim beyannamesiyle başlayan bu süreçte, hukuki altyapının güçlendirildiğini, cezai yaptırımların artırıldığını ve koruyucu-önleyici mekanizmaların yaygınlaştırıldığını kaydetti.

Dalkıran, hukuki çerçevede en önemli kilometre taşının, kendi dönemlerinde çıkarılan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olduğunu vurguladı. Bu kanun sayesinde Türkiye'de elektronik kelepçe, uzaklaştırma tedbirleri, barınma ve psikososyal destek mekanizmalarının derhal devreye girebildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ve kalkınma planında sıfır tolerans

Emel Dalkıran, mücadeledeki kurumsal yapının gücüne dikkat çekerek, 25 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin, devletin en üst makamından "sıfır tolerans" beyanının yazılı belgesi olduğunu aktardı. Bu Genelge ile tüm kurumların sorumlulukları tanımlanarak koordinasyon ve izleme mekanizmalarının zorunlu kılındığını ifade etti.

Ayrıca, On İkinci Kalkınma Planı'nda kadınların güçlenmesi ve şiddetle mücadelenin ana eksenlerden biri hâline getirildiğini belirten Dalkıran, kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunmasının, devletin kalkınma vizyonunun vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini ifade etti.

Sahadaki somut çözümler: KADES, ŞÖNİM ve yeni eylem planı

Dalkıran, AK Parti'nin sadece yasal düzenleme yapmakla kalmayıp, sahada sonuç üreten bir siyasi hareket olduğunu vurguladı. Bu kapsamda en somut örnekleri şu şekilde sıraladı:

KADES: 8 milyon 990 bin kadın tarafından indirilen KADES uygulamasının, ihbarlara ortalama 6 dakika gibi kısa bir sürede ulaşılmasını sağlayarak kadınların hayatına doğrudan dokunan bir güvenlik zırhı olduğunu belirtti.

ŞÖNİM ve Konukevleri: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin (ŞÖNİM) 7/24 hizmet verdiğini; kadın konukevlerinin ise şiddet mağdurlarına güvenli sığınak sağladığını aktardı.

ASDEP ve ALO 183: Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 208.525 hanede yüz yüze bilgilendirme yapıldığını ve ALO 183 hattı üzerinden anlık ve bütüncül destek sağlandığını kaydetti.

Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bugün açıklanacak olan 2026–2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planı'nın; dijital şiddet, risk analizi ve izlenebilir politikalara odaklanan çok boyutlu bir vizyonla hazırlandığını duyurdu.

Toplumsal katılım ve erkeklere çağrı

Başkan Dalkıran, kadınların her alanda güçlendirilmesinin şiddetle mücadelenin en önemli unsuru olduğunu belirterek, kadın istihdamını artırma ve karar alma mekanizmalarına katılımı güçlendirme politikalarının süreceğini aktardı. Parlamentodaki kadın milletvekili oranının %20’lere, kadın iş gücüne katılım oranının ise %36,6 seviyesine ulaştığını vurguladı.

Dalkıran, mücadelenin bir zihniyet mücadelesi olduğunu belirterek erkeklere de seslendi: "Evinizde, iş yerinizde, sokakta, sosyal medyada… Kadına yönelik her türlü şiddete karşı ses çıkarın. Susan değil, duran değil, 'dur' diyen olun. Bu mücadelede en büyük pay şüphesiz ki erkeklerindir."

Son olarak, Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun kadın ve çocuklara yönelik tüm şiddet ve saldırıları lanetleyen Dalkıran, "İnancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin asla kabul etmediği kadına yönelik şiddeti siyaset üstü bir mesele olarak değerlendiriyor, açık ve net bir şekilde reddediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı ve tüm kadınlara "yalnız değilsiniz" mesajını iletti.