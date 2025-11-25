Son Mühür/ Osman Günden - Çeşme Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gün boyu süren törenler ve kutlamalarla karşıladı. Sabah Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunma töreniyle başlayan program, öğleden sonra Çakabey Kültür Merkezi’ndeki konuşmalar, ödül takdimleri, yemin töreni ve oratoryo gösterisiyle devam etti. Etkinlikler, öğretmenlik mesleğinin toplumsal değerini ve dayanışma ruhunu güçlendirdi.

Öğretmenlere ata tohumundan turunç fidanı

Çeşme Belediyesi, bu yılki Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlere özel ve anlamlı bir hediye hazırladı. Belediyenin ata tohumlarından yetiştirdiği turunç fidanları, ekipler tarafından okullara gidilerek öğretmenlere teslim edildi. Fidanlar, öğretmenlerin sevgiyle ve emekle yetiştirdiği kuşaklara atıfta bulunan sembolik bir teşekkür armağanı olarak verildi. Bu yıl tercih edilen turunç fidanı, hem Çeşme’nin yerel üretim kültürünü hem de öğretmenin sabırla büyüten rolünü temsil etmesiyle dikkat çekti.

Başkan Denizli fidanları bizzat teslim etti

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Öğretmenler Günü kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve Hacı Murat Anadolu Lisesi öğretmenlerini ziyaret ederek turunç fidanlarını bizzat hediye etti.

Başkan Denizli, öğretmenlere hitaben yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Bu turunç fidanı, belediyemizin ata tohumlarından, emekle ve sevgiyle büyüttüğü bir yaşam armağanıdır. Tıpkı öğretmenlerimizin bir öğrencinin içindeki ışığı sabırla filizlendirip bilgiyle güçlendirmesi gibi… Her yeni filizde, her yeni meyvede emeklerinizin kıymetini hatırlamanız dileğiyle. Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun.”

Çeşit çeşit etkinliklerle dolu program

24 Kasım programı Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Tören; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğretmenler, yöneticiler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Kutlamalar, Çakabey Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Programda:

açılış konuşmaları

Öğretmenler Günü tebrik videosu

Hizmet Şeref Belgeleri takdimi

aday öğretmen yemin töreni

ödül töreni

oratoryo gösterisi yer aldı.

“Eğitime verilen destek sadece bir günle sınırlı değil”

Çeşme Belediyesi, Öğretmenler Günü kapsamında hayata geçirilen fidan çalışmasının, belediyenin eğitime verdiği desteğin yılın her gününe yayıldığını gösteren bir dayanışma örneği olduğunu belirtti. Belediye, yerel üretim çalışmalarından sosyal desteklere kadar tüm projelerinde öğretmenler ve eğitim kurumlarıyla iş birliğini güçlendirmeyi sürdüreceğini vurguladı.