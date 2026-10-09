Son Mühür- İzmir Çeşme Belediyesi’nde imar ve ihale süreçlerinde usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 7 Ekim 2026 tarihinde kapsamlı bir operasyon düzenlemişti.

12 kişi gözaltına alınmıştı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda; Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar, Fen İşleri ve Emlak müdür vekilleri, ÇEŞTUR büro çalışanları, işletme sahipleri ve bir emlakçının da aralarında bulunduğu toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dosyasındaki gizli çekim videolar ve telefon görüşmeleri, üst düzey yöneticilerin doğrudan pazarlığa girmeyerek işlemleri alt kademedeki memurlar üzerinden yürüttüğünü ve "duyulmasın" uyarısıyla hareket ettiklerini ortaya koymuştu.

İfadeleri alındı

Aralarında belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de olduğu 12 şüphelinin Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifade işlemleri tamamlandı.

11 tutuklama, 1 adli kontrol talebi

11 şüpheli suç örgütü kurma, yönetme, suç örgütüne üye olma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklama talebiyle, 1 şüpheli (Deniz Songül Yalçın) ise adli kontrol talebi ile Çeşme Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.