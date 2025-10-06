Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’nin Ekim ayı Olağan Meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Görkem Duman idaresinde gerçekleşti. Oturumda Buca Belediyesi’nin 2026 yılı Performans Programı ve 2026 yılı bütçesi görüşüldü.

2026 yılı Performans Programı ve 2026 yılının 7 milyar 130 milyon TL bütçesine CHP grubu lehte oy kullanırken; AK Parti gurubu ise aleyhte oy kullandı.

Böylelikle 2026 yılı Performans Programı ve 2026 yılı Bütçesi Meclis’te oy çokluğu ile geçti.

AK PARTİLİ OYGUR: BÜTÇEMİZİN YÜZDE 21’İNİ SATARAK İLERLETİYORUZ

Bütçe hakkında konuşmak için söz alan Plan Bütçe Komisyonu üyesi ve AK Partili Meclis Üyesi Hüseyin Oygur, “7 milyar 130 milyon lira gelir ve giderlerimiz var. Gelirler noktasında belediyemizin vergi, teşebbüs, ret ve iade gelirleri belli olan ve tahmini olarak sürdürülebilen bir rakam olsa da 1.5 milyar TL bir fark gözüküyor. Bu gelirleri biz kendi mülkiyetlerimizde arsaları satarak karşılamışız. Bütçemizin yüzde 21’ini satarak ilerliyoruz. Bir fiyasko ile karşılaştığımızı ve düzenleme ile karşılaşmadığımızı görüyoruz. Bu gelir gider dengesini hiçbir zaman oturtamayacağımızı ve bu durum da Buca Belediyesi felaket ile karşılaşacağını düşünüyorum” dedi.

AK PARTİLİ GÜNGÖR: BUCA, KONSERLERE PARA AYIRABİLİRKEN GENÇLİĞE PARA AYIRAMAMIŞ

bütçede spor, gençlik ve eğitim faaliyetlerine yeterli pay ayrılmadığını savunarak eleştirilerde bulunan AK Partili Meclis Üyesi Okan Güngör, “Spor faaliyetlerine ayrılan para hiç yok denecek kadar. Komik rakamlar. Kütüphane Müdürlüğüne ayrılan para ile ne kadar gence ulaşabiliriz? Yolların delik deşik olduğu ve çukurların şehir olarak anılan Buca, konserlere para ayırabilirken gençliğe para ayıramamış. Buca eskiden üzümün kenti ve yeşilin kenti olarak anılıyordu ancak şimdi çöp olarak anılıyor. Bu bütçe ile Buca daha kötü yerlere gelecek” diye konuştu.

AK PARTİLİ SEVİL: SİZİN ADINIZA ÇOK ÜZGÜNÜM

Bütçede tutarlılık ve tasarruf göremediklerini belirterek sert eleştirilerde bulunan AK Parti Meclis Grupbaşkanvekili Burçin Kevser Sevil, “Sizin adınıza çok üzgünüm. Bir meclis üyesi dahi bize bütçeyi anlatamıyor. CHP Grupbaşkanvekili’nin teşekkür etmesi dışında başka bir meclis üyesi bize bütçeyi anlatamıyor. Bazı eksikler tespit ettik ancak bir şekilde anlatamadılar. Üzgünüm. Biz eleştiririz ancak günün sonunda hepimiz bu ilçede yaşıyoruz. Bütçe sadece rakamlardan oluşan bir durum değildir. Sizin seçilmişler olarak ahlaki vicdani hakkında bu kent için sizin nasıl düşünceniz var onları anlatır. Siz 2026 yılında 25 tane başlık belirlemişsiniz. Bunu da ikiye ayırmışız. Hizmet ve yönetime destek programı olarak. Bu programlar üst yönetim, teftiş, denetim hizmetlerini kapsıyor. 2026 bütçesinin yüzde 50’sinden fazlası Buca Belediyesi Görkem Duman’a ait. Kamu işlerine ayrılan 120 milyon gibi bir para var. Sosyal medya hesapları, sms bilgilendirme gibi durumlara ayrılan para. Biz sosyal yardımları arttırdık diyen bir meclis üyesi çıkıp demiyor. Bazın yayın tanıtım giderleri bu belediyenin 120 milyon lirasına maal oluyor. Bu da işçinin maaşının 4/5’ine denk geliyor. Bu bütçede bir tutarlılık göremiyorum. Tasarruf da göremiyoruz. Park ve bahçeler için ayrılan 493 milyon lira. Bu rakamı böldüğümde park başına 1 milyon lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Bir parka ayrılan para ile bir aileye yapılacak yardım ile örtüşmüyor. Biz gelir getirici hiçbir faaliyette bulunmadan İller Bankasına bağlı şekilde bütçemizi yönetiyoruz. 550 milyon liralık rakam ise katı atık bedelinden karşılanıyor. Belediyenin kendini çevirmesi için Bucalı vatandaş sürekli cebinden para ödüyor. Siz çöp kamyonu alsanız da o çöpleri toplayacak şoförünüz yoksa çalıştıramayacaksınız. Bu bütçede benim görebildiğim 3 şey var; Reklam, personel gideri, temsil ve ağırlama. 7 milyar 130 milyon liralık bütçede yatırım yok. Kara yolları ile ilgili kent içi ulaşım için 600 küsür bir bedel konulmuş. Bu haliyle bizim için sürdürülebilir ve kabul edilebilir değil. AK Parti Grubu olarak ret oyu veriyoruz” dedi.

CHP’Lİ AYDIN: BU AÇIKLAMALAR TALİHSİZ

AK Partili Meclis Üyelerinin geri dönüşüm, temizlik hizmetleri ve bütçe uygulamalarıyla ilgili yönelttiği eleştirileri talihsiz bulduğunu belirterek, aynı bütçe kitapçığının okunmadığını düşündüğünü ifade eden CHP Grupbaşkanvekili Uğur Aydın, “Konuşmaları dinlediğimizde farklı kitapçıkları okuduk gibi anlaşıldı. Meclis üyelerinden cevap alınmadığı hakkında eleştiri yaptı. Ben de aynı kitapçığı okumadığımızı düşündüm. Geri dönüşüm ile ilgili yeterince bütçe ayrılmaması hakkında yapılan ifadelere üzüldüm. Geri dönüşüm konusunda görev ve yetki Büyükşehir’dedir. Bu açıklama talihsizdir. Birçok meclis üyesi çöpler toplanmıyor dedi. İş bırakılan dönemde olan birkaç fotoğraflara bakıp duruyorlar. Gidip bakın çöpler duruyor mu, durmuyor mu? Bu bütçenin yatırım değil tasarruf bütçesi olduğunu gördük. Bu sebeple diyorum aynı bütçeyi mi okuduk. Performans programı sizin bakanlığınızın rehberliğine göre hazırlanmaktadır. Buradaki bir bürokratın kafasına göre program yapması mümkün değildir. Sosyal faaliyetleri yapmamızı engellemek için siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama biz elimizden geldiğince direniyoruz ve yapıyoruz. Çalışmaların farklı yerlerde kullanıldığı bahsedildi. Bir müdürlüğün farklı hizmetleri olduğu için farklı kollar olur. Belediyenin bürokratlar ile görüşüp parklarda nasıl bir hizmet yapıyorsunuz bir görüşmenizi isteriz. 35 tane parkın zeminleri yenilenmektedir. Sosyal belediyecilik anlayışını her zaman sürdürüyoruz. En azından sizler de buraya gelip geçmişi ve bundan sonraki bütçeyi 5 dakika bir sorsaydınız. Siz sormuyorsunuz biz de sizden sonra söz alıyoruz. Siz dönemin başından beri sorsaydınız biz de sizden önce söz alırdık” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİ MAAŞININ YÜZDE 40’INI KESERSİN AMA…”

Belediye bütçesinden yapılan kesintilere sert tepki gösteren CHP Grupbaşkanvekili Uğur Aydın,” Siz acımasızca bütçenin yüzde 40’ını kesiyorsunuz. Biraz kolaylık sağlayalım, kamu hizmeti veriyorlar demiyorsunuz. Burası bir özel şirket değil. İşçi maaşının yüzde 40’ını kesersin ama kamu hizmeti yapan bir belediyenin yüzde 40’ını kesemezsin. İller Bankası’ndan aldığımız pay ise 2024’e göre 2025’i kıyasladığımızda çok cüzi. Bir de onun üstüne yüzde 40’ını kesiyorsunuz. Sonra da burada bağımsız meclis üyesi gibi hesap soruyorsunuz. Destek vermiyorsunuz. Menemen Belediyesi’ne ne kadar güzel bakıyorsunuz. Sonra Bakanları’nız geliyor ve 15 milyonluk hibe geliyor diyor. Bu gerçekten ayıp. Biz her türlü kısıtlamalara rağmen sosyal belediyecilik anlayışından vazgeçmeyeceğiz” dedi.

BAŞKAN DUMAN: BÜTÇEDE TASARRUFA GİTTİK

Son olarak bütçe hakkında konuşan Belediye Başkanı Görkem Duman, “Bu yılki bütçemizde saha müdürlerine, icracı müdürlere ve sosyal hizmetler müdürlüğüne artış verdik. Özel kalem ve kültürel etkinliklere gerçek enflasyonun altında artışlar yaptık. Bütçede tasarrufa gittik” dedi.