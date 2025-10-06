Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’nde CHP’li Meclis Üyesi İsmail Yüzer’in geçtiğimiz birleşimde istifa edeceğini açıklaması gündeme damgasını vurmuştu. Ancak Yüzer, aldığı kararından geri adım attı.

"PARTİMİ YARI YOLDA BIRAKMAM"

Geçtiğimiz birleşimde “Soru önergesi verecektim, eleştirilerimi dile getirecektim ama partimden istifa edeceğim. İstifa ettikten sonra pazartesi günü soru önergesi vereceğim” açıklamasında bulunan Yüzer, ikinci birleşimde istifadan vazgeçtiğini duyurdu. Yüzer, “Partimi yarı yolda bırakmam” diyerek partisinde kalma kararı aldığını belirtti.

İSTİFADAN VAZVEÇTİ AMA OTURUMA KATILMADI

Buna rağmen Yüzer, bugün gerçekleştirilen ikinci meclis oturumuna katılmadı. Bu gelişme, Buca’daki siyasi dengeleri ve CHP içindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.