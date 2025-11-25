Son Mühür/ Merve Turan - Efes Selçuk Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenlere anlamlı ve tarihsel bir armağan verdi. Belediye, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim vizyonunu yansıtan ve yıllardır dünyanın en çok okunan eserleri arasında yer alan “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” kitabını öğretmenlere takdim etti.

Finlandiya’nın aydınlanma hikâyesini anlatan klasik eser

Grigory Petrov’un Finlandiya seyahatlerinde tuttuğu notlardan oluşan eser, 1800’lerin sonunda ülkedeki bir avuç aydının, yoksulluktan ve cehaletten kurtulmak için verdiği büyük mücadeleyi anlatıyor. Atatürk’ün özellikle eğitim kurumlarında okutulmasını tavsiye ettiği bu kitap, modernleşme ve kalkınma yolunda örnek bir toplumsal dönüşüm öyküsü sunuyor.

Başkan Sengel: “Atatürk’ün yolunu anlamak için onun okuduklarını okumalıyız”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Öğretmenler Günü için seçilen hediyenin Atatürk’ün vizyonuyla doğrudan bağ kurduğunu vurguladı: “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece büyük bir lider değil, aynı zamanda hayatı boyunca binlerce kitap okumasıyla hepimize örnek olan bir isimdi. Onun çok etkilendiği ve okunmasını tavsiye ettiği bu kitabı Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimize hediye etmek istedik.”

Sengel, öğretmenlerin bu eserdeki fikirlere öğrenciler aracılığıyla yeniden hayat vereceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yarınlar çocuklarımız ve gençlerimizin ise o yarınları Atatürk’ün yolunda yetiştirecek olanlar öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin bu kitaptaki düşüncelerden ilham alacağına ve bunu öğrencilerine aktaracağına inanıyorum.”