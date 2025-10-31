Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlıkla ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Sağlıkta hayat merkezi...

Başkan Ahmet Doğruyol, sağlıkla ilgili güzel işlerinde olduğunu belirterek halkın bilmediği iki hizmetten bahsetti.

"İlçe sağlık müdürlüklerine bağlı sağlıkta hayat merkezlerimiz var. Orada psikologlarımız var. Çoğu kişi bilmiyor. Buradan hizmet almak mümkün... Bir de izmir Diş Hastanesi'nde korkan hastalar için genel anestezi ile diş tedavisi yapılabiliyor. Yine özel çocuklara da hizmet veriliyor. Bu iki hizmeti duyurmak gerekiyor. Güzel olan her işin arkasındayız."

Erken teşhis hayat kurtarır...

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayıydı. Erken teşhis hayat kurtarır. Aile hekimleri ile irtibat kurmaları gerekiyor.

Hastaneler halkındır...

Hem çalışanın hem de vatandaşın hakkını koruduklarını belirten Başkan Doğruyol, kendilerini hastanenin sahibi zanneden bürokratları da uyardı.

"Orası bir kamu kurumu, yönetmelik çerçevesinde yönetmeleri gerekir. Ancak bazı bürokratlar hastanenin sahibi gibi görüyor kendilerini... Örneğin geçen gün Eskişehir'de 112 başhekimliği çalışanları ile toplantı yapıyor. Toplantıya bir sendikanın temsilcisi de katılıyor. Ne işi var sendika temsilcisinin kurum içi bir toplantıda... Toplantıda iki çalışan sıkıntısını anlatıyor. Toplantı sonrası cezalandırır gibi hemen görevleri değiştiriliyor. Elbette yanlış gördüğü konulara değinecek. Sendika temsilcisi söze karışıyor. Başhekim bıraksın o zaman görevi sendikacıya... "

Aile hekimlerinde sorun devam ediyor.

"Her gün ortalama 75 hastaya bakması gereken aile hekimlerine hasta gelmezse maaşlarından kesiliyor. Böyle bir uygulama çok garip, bence başarı kriteri kendilerine bağlı olmayan kesimin hastalanmaması ile ilgili olmalı... Şu an aşılarda da sıkıntı var. Yurt dışından geliyor aşılar... Ülkemizde üretilemiyor. Hıfzıssıhhalar kapatıldı. Aşı üretiliyordu. Açık olsaydı pandemide kendi aşımızı bulurduk. SSK'nın ilaç fabrikası da kapatıldı. Devletin elinde ilaç fabrikası kalmadı. Şimdi ilaç ve aşıda sıkıntı yaşanıyor. Kansere neden olan katkı maddeleri yasaklanmalı... Vatandaşın önüne doğru gıda koyulmalı..."

Depreme dayanıksız hastaneler...

"İzmir'de 12 depreme dayanıksız hastane var. Yıllar geçti bir tanesi yenilenebildi. Yarın bir deprem olsa hastalar, çalışanlar altında kalsa nasıl hesap verilir? Acil boşaltılması gereken hastaneler hizmet veriyor. Şehir hastanesine ayrılan 125 milyar lira yıllık ödenekle, 81 ilde 500-600 yataklı hastane yapılır. Ne gerek var bu kadar masrafa..."

Aile birliği tayinleri...

"Aile bütünlüğü anayasamızın temel ilkelerinden biridir. Ancak atamalarda eşler bir araya gelemiyor. Böyle durumlar bireysel davalarla yargı ile çözülebilir. "

Banka promosyonları...

Memurlar maaş artışlarını sineye çekip promosyon peşine düştü. Başkan Doğruyol, alınan maaşlarla yaşamanın zorluklarına değindi.

"Emeklinin, asgari ücretle çalışanın geçimini sağlaması çok zor. Memurlar aldıkları maaşın düşüklüğü yerine promosyona umut bağlıyor. Bir kere alınacak bir rakam bu... Sağlık Bakanlığı bir anlaşma yaptı bir bankayla 90 bin +10 bin para puan toplam 100 bin kimse bilmiyor. Sadece yetkili sendikaya bilgi verilmiş. Bir kritere başlamak lazım bunu da... "