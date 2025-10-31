Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hafta başında yaptığı açıklamada, aktif şekilde bahis oynadığı belirlenen 152 hakemin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurmasının ardından futbol camiasında tartışmalar büyüyor.

Gelişmelerin ardından İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) da konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak, Türk futbolunda adaletin ve etik değerlerin korunması çağrısında bulundu.

“Türk futbolunda güven krizi derinleşti”

İZVAK tarafından yapılan açıklamada, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun ifadelerinin Türk futbolunda ciddi bir güven krizine işaret ettiği vurgulandı. Açıklamada, “Profesyonel hakemlerin bir kısmının bahis sistemleriyle bağlantılı olduğuna dair iddialar yalnızca disiplin ihlali değil, futbol etiğine ve toplumsal değerlere yönelmiş bir tehdittir. Hakemler oyunun vicdanıdır” ifadeleri yer aldı.

“Tarafsızlık, oyunun kutsallığını korumaktır”

Hakemlerin tarafsızlığının futbolun temel dayanaklarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, “Onların bağımsızlığı sadece bir mesleki zorunluluk değil, oyunun kutsallığını koruyan ahlaki bir ilkedir. Bahis bağlantılarının ortaya çıkmasıyla adil rekabet algısı sarsılmış, taraftarın inancı, sporcuların emeği ve kulüplerin itibarı zarar görmüştür” denildi.

“İzmir kulüpleri de süreçten etkilendi”

İZVAK açıklamasında, bahis skandalının İzmir futbolunu da yakından etkilediğine dikkat çekildi. “Kamuoyuna yansıyan veriler, İzmir kulüplerimizin de bu süreçten olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Geçmişte alınan bazı hakem kararlarının yeniden gündeme gelmesi, İzmir futbol ailesinde derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“Fair-Play, sahanın ötesinde bir değerdir”

Vakıf, adil oyunun yalnızca sahadaki bir ilke değil, yaşamın her alanında onur ve erdemin ortak dili olduğunu belirterek şu görüşlere yer verdi:

“Gerçek başarı; baskı altında dahi doğru olanı yapabilmek, etik değerlerden ödün vermemektir. Bu anlayış, ancak futbolun tüm paydaşlarının aynı duyarlılığı paylaşmasıyla anlam kazanacaktır.”

“Hakemlik sistemi yeniden yapılandırılmalı”

İZVAK açıklamasında, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun söz konusu açıklamalarının, hakemlik sisteminin yeniden yapılandırılması için bir fırsat olarak görülmesi gerektiği belirtildi.

“Türk futbolunun geleceği adına bu sürecin, adil oyun kültürünün güçlendirilmesi ve etik değerlerin kurumsallaştırılması yönünde bir dönüm noktası olması gerektiğine inanıyoruz” denilen açıklamada, İzmir futbol ailesinin her koşulda “adaletin, saygının ve temiz oyunun” savunucusu olmayı sürdüreceği vurgulandı.