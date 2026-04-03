ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağının Basra Körfezi yakınlarında düştüğü öne sürüldü. Olayda pilotun sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

New York Times: “A-10 tipi uçak düştü”

New York Times’ın iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD’ye ait A-10 Warthog tipi bir uçak, İran’a yönelik askeri operasyonlar sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Haberde, uçağın Basra Körfezi civarında düştüğü ifade edilirken, olayın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.

Pilot sağ kurtarıldı

Yetkililer, uçakta bulunan pilotun hızlı şekilde gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldığını belirtti. Ancak kazanın nasıl meydana geldiği ve uçağın tam olarak hangi noktada düştüğüne ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

F-15E olayıyla aynı zamana denk geldi

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise olayın, daha önce gündeme gelen F-15E tipi ABD uçağının düşmesiyle aynı zaman diliminde gerçekleşmiş olması.

Bu durum, bölgede yaşanan askeri hareketliliğin yoğunluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bölgede gerilim tırmanıyor

ABD ve İran arasında son dönemde artan karşılıklı saldırılar, Orta Doğu’daki tansiyonu yükseltmiş durumda. Özellikle askeri hedefler ve altyapılara yönelik operasyonlar, iki ülke arasındaki gerilimi daha da derinleştiriyor.

Önceki düşen uçak tartışması sürüyor

Daha önce İran tarafı, ABD’ye ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı. ABD basınında ise bu uçağın F-15E olduğu ve mürettebatın büyük ölçüde kurtarıldığı yönünde haberler yer almıştı.

Resmi açıklama bekleniyor

Olayla ilgili olarak ABD makamlarından henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmadı. Uçağın düşüş nedeni ve operasyonun ayrıntılarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.