Sözcü TV’de yaşanan teknik sorun, yayın akışında aksamalara neden oldu. Kanal yönetimi, saat 18.15 itibarıyla yayının kesildiğini ve geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

Yayın akışı aniden durdu

Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir sistemsel arıza nedeniyle kanalın yayın akışı sürdürülemedi. İzleyiciler, akşam saatlerinde yaşanan kesintiyle birlikte ekranda yayın alamadı.

“Teknik ekipler müdahale ediyor”

Kanal tarafından yapılan açıklamada, yaşanan sorunun ciddi bir sistemsel problemden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, teknik ekiplerin sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilirken, izleyicilerden yaşanan aksaklık nedeniyle özür dilendi.

“Sadece teknik olmayabilir” vurgusu

Sözcü TV yönetimi, yaşanan sorunun ilk kez karşılaşılan bir durum olduğuna dikkat çekerek, olayın yalnızca teknik bir arıza olmayabileceğini de değerlendirdiklerini bildirdi. Açıklamada, son dönemde yaşanan gelişmelerin de dikkate alındığı ifade edildi.

Yılmaz Özdil’den dikkat çeken açıklama

Yılmaz Özdil de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan sorunun alışılmış bir teknik problemden farklı olduğunu düşündüklerini belirtti. Özdil, ekiplerin sorunun çözümü için yoğun şekilde çalıştığını ve yayının normale dönmesinin ardından detaylı bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

İnceleme sürüyor

Yetkililer, kesintinin nedenine ilişkin teknik ve idari incelemenin sürdüğünü açıkladı. Yayının ne zaman normale döneceğine ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.