Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Zafer Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı partisinden istifa kararını değerlendirerek, söz konusu hamlenin Özgür Özel’e rağmen gerçekleştiğini öne sürdü.

Zafer Şahin: İstifa muhtemelen İmamoğlu’nun bilgisinde oldu

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın istifa kararını Özgür Özel’e rağmen gerçekleştirdiğini savunan gazeteci Zafer Şahin, “CHP kulisi veren çok. Biz bu istifanın sebeplerine yoğunlaşalım. Gerçekler ayrıntıda gizlidir. Cemil Tugay, Özgür Özel’in ‘Sakın istifa etme, Kılıçdaroğlu seni ihraç edene kadar bekle’ demesine rağmen istifa etti.

Tugay, olaylı 4-5 Kasım 2023 kurultayında Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket etti ve etkili oldu. O dönem Kılıçdaroğlu’na karşı çoban ateşini yakan isim. Bugün de belediye başkanları için de ilk istifa eden Tugay oldu. Muhtemelen İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde.” şeklinde konuştu.

“Yeni istifalar gelirse sıkıntılı bir süreç gelişecek demektir”

Son olarak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cemil Tugay’dan hazmetmediğini aktaran Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kılıçdaroğlu’nun Tugay’dan hazzetmediği biliniyor. Ancak şu süreçte o da bu istifayı istemiyordu. Yani hem Kılıçdaroğlu hem de Özel’e rağmen gerçekleşen bu istifanın arkasında İmamoğlu var.

Tugay’ın istifası yeni parti için kararsız bir görüntü sergileyen Özel’e bir mesaj. Silivri “Acele et, yeni partiyi kur” mesajını İzmir’den verdi. Tugay’a destek veren başka belediye olmadı şu ana kadar. Bu Kılıçdaroğlu için an itibariyle avantaj. Ama yeni istifalar gelirse sıkıntılı bir süreç gelişecek demektir”