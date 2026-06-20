Son Mühür - Siyaset dünyasının ve İzmir’in yakından tanıdığı isimlerden CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin baba ocağına ateş düştü. Cumhuriyet Halk Partili Türeli'nin kıymetli babası Feyzi Tunç Türeli bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Siyaset dünyasından taziye mesajları

İzmir’in sevilen siyasetçilerinden Rahmi Aşkın Türeli'ye meslektaşlarından da başsağlığı mesajları geldi.

CHP Aydın Milletvekili Hüyesin Yıldız taziye mesajını şu ifadeleri kullanarak resmi sosyal medya hesabından paylaştı:

“İzmir Milletvekilimiz Sayın Rahmi Aşkın Türeli’nin kıymetli babası Feyzi Tunç Türeli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; Sayın Milletvekilimize, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

"Yattığı yer incitmesin"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da derin üzüntü duyduğunu ifade ederek şöyle ekledi:

“İzmir Milletvekilimiz Rahmi Aşkın Türeli’nin kıymetli babası Feyzi Tunç Türeli’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta Aşkın abi olmak üzere, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Yattığı yer incitmesin.”

Merhum Feyzi Tunç Türeli’nin son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze töreninin detayları ise henüz netleşmedi.