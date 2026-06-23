Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı YKS'nin ardından adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İyi bir üniversitede eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler, tercih dönemine yönelik hazırlıklarına da başladı. Öte yandan YKS 2026 sonuçları ve üniversite tercih süreci de merak ediliyor.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak. Adaylar; TYT, AYT ve YDT oturumlarından elde ettikleri puanları ve başarı sıralamalarını bu tarihten itibaren sorgulayabilecek.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Üniversite adayları sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden ulaşacak. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapıldıktan sonra yerleştirme puanları görüntülenecek. Kurum tarafından öğrencilere fiziki bir sonuç belgesi yollanmayacak.

2026 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Tercih takviminin, sınav sonuçlarının ilan edileceği 22 Temmuz'dan sonra yayımlanacak kılavuzla birlikte netleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları 19 Temmuz'da yayımlanmıştı. Üniversite tercihleri ise 1 Ağustos'tan itibaren başlamıştı. ÖSYM'nin geçen sene belirlediği tarihler dikkate alındığında üniversite tercih sürecinin ağustos ayının ilk günlerinde başlaması öngörülüyor.