Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başladı. Türkiye genelinde 1 milyon 627 bin 960 adayın geleceğini belirlemek adına başvurduğu kritik oturumda, sınav merkezlerinin kapılarında yine bildik ama her defasında yürek yakan saniyelerle yarış sahneleri yaşandı. Kimi adaylar polis ve vatandaşların yardımıyla mucizevi şekilde son dakikada içeri adım atarken, kimileri ise sadece 1 dakikalık gecikmeyle bir yıllık emeklerine veda etmek zorunda kaldı.

Osmaniye’de alkışlı destek sonucu değiştirmedi

Osmaniye Anadolu Lisesi’nde kapıların kapanmasına saniyeler kala okul nizamiyesine ulaşan bir aday, zamana karşı depar atmaya başladı. Genç öğrencinin çırpınışını gören okul önündeki veliler, alkışlar ve "Al, al!" sloganlarıyla adaya moral desteği verdi. Ancak tüm çabalara ve adayın koşusuna rağmen, saatlerin tam 10.00'u göstermesiyle kurallar gereği kapılar kapandı. Saniyelerle geç kalan öğrenci içeri alınmazken, kapıdaki çaresizlik çevredekilerin yüreğini burktu.

Bursa’da polis mucizesi: 10 kilometrelik yol 1 dakikada bitti!



Bursa'nın İnegöl ilçesinde ise tam anlamıyla bir polis-öğrenci dayanışması destanı yazıldı. Turgutalp Anadolu Lisesi önüne gelen Yasemin T., sınav giriş belgesini kontrol ederken kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Yaşadığı büyük şok ve panikle gözyaşlarına boğulan genç kızın imdadına, okul çevresinde güvenlik önlemi alan motosikletli trafik polisleri yetişti. Genç kızı hemen kaskını takarak motosiklete bindiren ekipler, sirenler eşliğinde yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mesudiye Mahallesi'ndeki eve doğru adeta zamanı büktü. Evden kimliği alan ve aynı hızla geri dönen ekipler, Yasemin T.’yi kapıların kapanmasına sadece 1 dakika kala okul bahçesine yetiştirmeyi başardı. Genç kız sınav salonuna koşarken, ailesi ve çevredekiler kahraman polisleri ayakta alkışladı.

Isparta’da hayaller kapıda kaldı: Annesi elinden tutup teselli etti

Isparta’da ise dramatik anlar hakim oldu. Sınav merkezine saat 10.01’de nefes nefese, koşarak ulaşan bir öğrenci için kapılar çoktan kilitlenmişti. İçeri alınabilmek için görevli polis ekiplerine uzun süre dil döken ve yalvaran talihsiz öğrenci, kuralların esnetilemeyeceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Üniversite hayali okul kapısında son bulan genç kızı, dışarıda bekleyen annesi bağrına bastı. Ağlayan kızını dakikalarda sarılarak teselli etmeye çalışan anne, daha sonra hiçbir şeyin evladından değerli olmadığını gösterircesine kızının elinden sıkıca tutarak okul bahçesinden ayrıldı. O anlar çevredekilerin gözlerini doldurdu.

Kayseri’de okul karışınca vatandaş seferber oldu



Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ise stres ve panik az kalsın bir öğrencinin geleceğine mal oluyordu. Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen ve sınav salonuna kadar giren bir öğrenci, görevlilerin uyarmasıyla isim benzerliği nedeniyle tamamen yanlış okula geldiğini fark etti. Sınavın başlamasına sadece 10 dakika kala okuldan fırlayan öğrencinin yardımına dışarıdaki duyarlı bir vatandaş koştu. Öğrenciyi hemen kendi aracına bindiren vatandaş, doğru okula yetiştirmek için gaza bastı.

O esnada okul önünde kendi oğlunu bekleyen veli Betül Acar, yaşanan dayanışmayı şu sözlerle özetledi:

"O duyarlı vatandaşı canıgönülden tebrik ederim. Sonuçta geç kalan o kız da bizim evladımız. Bugün çocuklar panikten ve stresten dolayı ister istemez böyle yanlışlıklar yaşayabiliyor. İnşallah o güzel kızımız da okuluna yetişebilmiştir."

İçeride Adaylar, Dışarıda Veliler Ter Döktü

Girişlerin tamamlanması ve saat 10.15'te optik formların dağıtılmasıyla birlikte içeride sessiz ve soluksuz bir mücadele başladı. Öğrenciler sıralarda gelecekteki meslekleri için ter dökerken, okul bahçelerini dolduran aileler de en az çocukları kadar heyecanlı bir bekleyişe geçti. Birçok velinin gölgelik alanlarda Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ettiği, ellerini semaya açarak çocuklarının emeğinin karşılığını almasını dilediği görüldü. Kent genelinde sınavların huzur ve sükunet ortamında tamamlanması için polis ekipleri korna çalınmaması ve gürültü yapılmaması adına sıkı önlemler aldı.