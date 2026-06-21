Son Mühür- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın ardından bu hafta içinde CHP'li ilçe belediye başkanlarından bazılrının AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündeme geldi.

Ankara'nın Kalecik, Gölbaşı, Haymana ve Nallıhan belediye başkanlarının bu hafta içinde AK Parti rozeti takacağına dair iddiaları değerlendiren Alişer Delek,

''Pazartesi bazı CHP’li ilçe belediye başkanlarının AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor.

Şunu söyleyeyim; bir belediye başkanının görev sırasında başka partiye geçmesini siyasi ahlaka aykırı buluyorum'' vurgusunda bulundu.

Sana oy vereni dolandırmaktır...



''Bağımsız kal, sonraki seçimde yeni partinle yarışa gir. Seçmeni, kendine oy vereni dolandırmaktır başka partiye yol ortasında geçmek.

Üstelik, şu an CHP’de olağanüstü bir durum var'' hatırlatmasında bulunan Delek,

''Diyelim Özgür Özel yönetiminden memnun değildiniz. Partideki iddialar, davalar ayrılma sebebiniz. Kılıçdaroğlu bunu değiştirme iddiasıyla geldi. Şimdi nereye gidiyorsunuz?

Diyelim Kılıçdaroğlu’nun gelişinden, mutlak butlan kararından memnun değilsiniz, AK Parti’de ne işiniz var?

Çıkıp seçmene açıklayın...



Normalde bir belediye başkanının parti değiştirmesi anlaşılmaz bir adımken, bugünkü CHP’den gidişin açıklanması zorunlu.

Çıkın seçmenin karşısına ve neden bu kararı aldığınızı açıklayın. Aksi halde; her AK Parti’ye geçen başkanla ilgili ortaya atılan; dosyası var, konforu seçti vb. iddialar akla yakın senaryolar haline geliyor.

Üstelik ben buradan AK Parti’nin de usun vadede kazanacağını sanmıyorum. Parti değiştiren başkanlar, bir sonraki seçim döneminde aday bile gösterilemeyecek, rozet taktıkları gün haberlere çıkıp, en fazla 2-3 ay siyasete malzeme olacak isimler olarak tarihe geçecekler'' mesajı verdi.