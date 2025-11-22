Son Mühür- Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, daha önce teşhis konulan kaçış sendromunun yeniden ortaya çıkması nedeniyle evinde fenalaştı. Ailesi tarafından eve çağrılan doktorun müdahalesinin ardından Erbil’in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Doktor müdahalesi sonrası istirahate çekildi

Erbil’e evinde ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgilere göre, durumunun stabil olduğu ve istirahat ettiği bildirildi. Herhangi bir hastaneye sevk gereksinimi olmadığı öğrenildi.

Kaçış sendromu nedir?

Tıpta “Kapiller Sızıntı Sendromu” olarak adlandırılan kaçış sendromu, kılcal damarların geçirgenliğinin aniden artmasıyla ortaya çıkıyor. Bu durum, damar içindeki sıvının çevre dokulara sızmasına yol açarak ciddi tansiyon düşüşü, ödem, şok ve organ fonksiyonlarında bozulmaya neden olabiliyor.

Belirtiler ve müdahale süreci

Atak sırasında hastalarda ani tansiyon düşmesi, aşırı halsizlik, kol ve bacaklarda şişme, bilinç bulanıklığı ile birlikte kas ve karın ağrıları görülebiliyor. Nadir görülen bu rahatsızlığın kesin nedeni net olarak bilinmezken, bağışıklık sistemiyle ilişkili olabileceği değerlendiriliyor. Tedavi sürecinde yoğun bakım desteği, damar yoluyla sıvı takviyesi ve atakların kontrol altına alınmasına yönelik uygulamalar yapılıyor.