KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmek üzere ABD’nin New York kentine gitti. Tatar, Türkiye ile tam uyum içinde hareket ettiklerini vurguladı.

Tatar’dan ilk açıklamalar

Programı öncesinde gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ekibiyle değerlendirme toplantısı yapacağını, ardından da yerel saatle 18.00’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini açıkladı. Tatar, Türkiye ile tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalıştıklarının altını çizdi.

“Federasyon defteri kapanmıştır”

Üçlü görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına dikkat çeken Tatar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açıkça söylediği gibi, federasyon defteri açılmamak üzere kapanmıştır. Egemen eşitliğimiz esastır” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri ile görüşme

Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu. “Bugün Sayın Genel Sekreter Guterres’e de söyleyeceğim. Biz samimiyetle iş birliği yapmaya, sınır kapılarının açılması gibi konulara pozitif yaklaştık” dedi.

Rum yönetimine tepki: “Samimiyeti sorgulanmalı”

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in BM Genel Kurulu’ndaki sözlerine tepki gösterdi. “Bakıyoruz, Rum lider BM Genel Kurulu’nda hakaretler ediyor, Ürdün’e bizden hellim almadığı için teşekkür ediyor. Samimiyeti sorgulanmalıdır. İkiyüzlülük bir yere kadar. Çözüm isterim deyip, diğer yanda saldırgan siyasetine her gün yeni bir unsur ekliyor. Dünya bu samimiyetsizliği görmeli” ifadelerini kullandı.

Üçlü görüşme öncesi beklentiler

Tatar’ın, BM Genel Sekreteri Guterres ve GRKY lideri Hristodulidis ile yapacağı üçlü görüşmenin, Kıbrıs meselesine dair yeni bir yol haritası çizip çizmeyeceği merak konusu. KKTC tarafı, egemen eşitlik temelinde işbirliğini savunurken, Rum tarafının federasyon ısrarı müzakerelerin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

