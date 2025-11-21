Son Mühür- Uzun bir aranın ardından İstanbul'da sahne almaya hazırlanan Megastar Tarkan'ın biletleri, hayranlarının rekor ilgisi sonucu satışa çıktığı anda tükendi. Son biletli konserini 2019 yılında Harbiye'de gerçekleştiren sanatçının, 16, 17, 20 ve 23 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da vereceğini duyurduğu konser serisinin biletleri, dün sabah 11.00 itibarıyla satışa sunulur sunulmaz biletleme sitesinde büyük bir yoğunluk yaşanmasına ve sitenin adeta çökmesine neden oldu.

Biletleme sisteminde kriz: Hayranlardan sosyal medya isyanı

Dört konserlik serinin biletlerinin dakikalar içinde tükenmesi, bilet alamayan binlerce Tarkan hayranının sosyal medyada büyük bir tepki göstermesine yol açtı. Kullanıcılar, "İlk girebilmek için sekiz kez alarm kurmama rağmen yine alamadım" ve "Tarkan aşkım çöktü" gibi yorumlarla yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi.

Yoğun talebin yanında, bazı vatandaşlar biletlerin anında karaborsaya düştüğünü iddia ederek, "Hayranlarınız mağduriyet yaşıyor. Bu duruma 'Dur' de Tarkan" çağrısıyla sanatçının bu duruma müdahale etmesini talep etti. Sosyal medyadaki bu isyan ve mağduriyet sesleri hızla gündem oldu.

Tarkan'dan müjdeli haber: Ocak ayına 4 yeni konser daha

Hayranlarından gelen bu denli yoğun ilgi ve bilet krizinin ardından Megastar Tarkan, beklenen hamleyi yaparak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Sanatçı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, ilk dört konserin hemen ardından 4 ek konser daha düzenleyeceğini duyurdu.

Eklenen yeni konser tarihleri, 24, 27, 30 ve 31 Ocak olarak belirlendi. Bu ek konserler sayesinde, bilet alamayan Tarkan hayranlarının bir nebze de olsa teselli bulması ve Megastar'ı sahnede izleme şansına kavuşması bekleniyor.

Tarkan yeni konser bileti satışları ne zaman?

Tarkan'ın eklediği 4 yeni konserin biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ise henüz netlik kazanmadı.