Son Mühür- 2007–2010 yılları arasında ekranlara gelen fantastik çocuk dizisi Bez Bebek ile tanınan Asena Keskinci, dizide canlandırdığı Yağmur karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Genç oyuncu, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

“Babamın numarasını alıp üvey annem oldu”

Keskinci, dizinin çekildiği yıllarda ailesinin boşanma sürecinde olduğunu belirterek oyuncu Evrim Akın hakkında dikkat çekici ifadeler kullanmıştı. Genç oyuncu açıklamasında şunları söylemişti:

“Anneme gidip, ‘Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım’ diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor.

Hala beraberler, aynı evde yaşıyorlar.” Bu sözler, sosyal medya kullanıcıları ve magazin camiası arasında geniş yankı uyandırdı.

Yılbaşı ağacı görüntüleri gündeme gelmişti

İddiaların ardından ortaya çıkan görüntülerde, Evrim Akın ile Asena Keskinci’nin babası Güray Keskincinin birlikte yılbaşı ağacı süslediği anlar yer almıştı. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak tartışmaları daha da artırmıştı.

Evrim Akın’ın eski paylaşımı ortaya çıktı

Tartışmalar sürerken, Evrim Akın’ın yıllar önce Asena Keskinci ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı da ortaya çıktı. Akın paylaşımında şu ifadeyi kullanmıştı:

“Büyüdü benim güzel kızım.” Bu eski paylaşımın yeniden gündem olmasıyla tartışmalar farklı bir boyut kazandı.

Tartışmalar büyümeye devam ediyor

Asena Keskinci’nin iddiaları üzerine sosyal medyada büyük bir tartışma devam ederken, gözler Evrim Akın’dan gelecek yeni bir açıklamaya çevrildi.