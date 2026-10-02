Özellikle dışarıda veya evde müzik dinlerken selanın başladığını duyan binlerce kişi, müziği kapatıp kapatmama konusunda kararsızlığa düşüyor. Arama motorlarında "sela okunurken müzik dinlemek günah mı", "sela sırasında müzik dinlenir mi", "Diyanet sela fetvası nedir" gibi sorular sıklıkla araştırılıyor. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

İslam alemi için büyük önem taşıyan cuma vakitlerinde veya bir kişinin vefat ettiğini duyurmak amacıyla minarelerden yükselen sela, toplumumuzda derin bir saygıyla karşılanıyor. Ancak günlük hayatın akışı içinde kulaklıkla şarkı dinleyen ya da arabasında radyosu açık olan vatandaşlar, sela sesini duyduklarında dini bir yükümlülükleri olup olmadığını merak ediyor. Sela okunurken müzik dinlemek konusu, sosyal medyada ve dini forumlarda sıkça tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, gerçekten sela okunurken müzik dinlemek haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda vatandaşlara ne tavsiye ediyor?

SELA OKUNURKEN MÜZİK DİNLEMEK GÜNAH MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel fetvalara bakıldığında, sela okunurken müzik dinlemenin doğrudan haram olduğuna dair kesin bir dini hüküm bulunmuyor. Yani sadece sela okunuyor diye müziği kapatmamak doğrudan günah hanesine yazılmıyor. Ancak İslam kültüründe selanın taşıdığı anlam oldukça büyük. Hz. Muhammed'e (s.a.s.) selam ve övgü anlamı taşıyan bu çağrı, aynı zamanda toplumsal bir hüznü veya kutsal bir vakti haber veriyor. Özellikle bir vefatı duyuran cenaze selası sırasında yüksek sesle müzik dinlemeye devam etmek, merhumun ailesine ve çevredeki insanlara karşı bir nezaketsizlik sayılıyor. Dini uzmanlar, bu noktada haramlık boyutundan ziyade saygı ve edep kurallarının devreye girdiğini belirtiyor.

DİYANET SELA İÇİN NE DİYOR, DİNDEKİ YERİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, selanın İslam'daki yerine de açıklık getiriyor. Dini kaynaklara göre sela, Hz. Peygamber döneminde ya da İslam'ın ilk yıllarında camilerde uygulanan bir gelenek değildi. Fakat Kur'an-ı Kerim ve hadislerde Hz. Muhammed'e salatüselam getirilmesi sıkça tavsiye ediliyor. Zamanla İslam coğrafyasındaki örf ve adetler şekillendikçe, camilerde okunan farklı sela metinleri ortaya çıktı. Diyanet, özel günleri hatırlatmak, cuma vaktini müjdelemek veya vefat haberini kitlelere duyurmak amacıyla sela okunmasını "güzel bir adet" olarak tanımlıyor. Dolayısıyla bu uygulamanın dinen hiçbir sakıncası bulunmuyor ve toplumda manevi bir birleşme sağlıyor.

SELA İLE EZAN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Toplumda sıkça karıştırılan bir diğer konu ise ezan ve selanın dini hükümleri arasındaki fark olarak karşımıza çıkıyor. Ezan, Müslümanlar için farz olan namaz vaktinin girdiğini bildiren kesin bir ibadet çağrısı niteliği taşıyor. Sela ise namaza doğrudan bir davet değil, daha çok bir bilgilendirme ve peygambere övgü aracı. Bu yüzden sela okunurken sergilenmesi gereken tutum, ezan okunurken beklenen sessizlik ve adabla tam olarak aynı hükümleri taşımıyor. Yine de her iki durumda da minarelerden yükselen nidaların kutsallığı ve çevredeki insanların dini hassasiyetleri göz önüne alındığında, müziğin sesini kısmak ya da kapatmak en doğru ve erdemli davranış olarak öne çıkıyor. Davranışın doğrudan "haram" sayılmaması, o esnada manevi saygı sınırlarının aşılabileceği anlamına gelmiyor.