Son Mühür- Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olarak gösterilen Gülşen, yoğun konser temposuna hız kesmeden devam ediyor.

Şarkıları, sahne tarzı ve cesur imajıyla her zaman gündemde olmayı başaran ünlü sanatçı, bu kez bir konser anıyla sosyal medyada gündem oldu.

“Üzerinde Atatürk resmi olan bir şeyi nasıl attınız ya?”

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un ünlü eğlence mekanlarından Cahide’de sahne alan Gülşen, konser sırasında beklenmedik bir olay yaşadı.

Seyircilerden biri, sanatçının sahnesine para attı. Bu hareket karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Gülşen, seyirciye dönerek şu sözlerle tepki gösterdi: “Üzerinde Atatürk resmi olan bir şeyi nasıl attınız ya?”

Salonda bir anda alkış tufanı koptu. Sanatçı, seyircinin tepkisine karşılık olayı büyütmeden, yapıcı bir tavır sergiledi.

“Oluyor böyle, eğlenirken gaza geliyor insan”

Gülşen, sözlerine devam ederek sahnede gerginliği yumuşattı: “Biliyorum, oluyor böyle. İnsan böyle bir hoş oluyor, eğlenirken gaza geliyor, çok haklısınız bu arada. Ama böyle...”

Sanatçı bu sözleriyle durumu olgunlukla karşılayarak seyirciye anlayış gösterdi. Tepkisinin ardından “Kalmasın Aklım” şarkısına geçerek konserine devam etti.