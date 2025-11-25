Son Mühür/ Beste Temel - Menemen’de 24 Kasım Öğretmenler Günü, Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen dayanışma gecesiyle anlamlı bir şekilde kutlandı. Tepe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Özer, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, STK temsilcileri ve binin üzerinde öğretmen katıldı.

Gecede erkek öğretmenlere kravat, kadın öğretmenlere fular hediye edildi; sanatçılar Oğuz Görceğiz ve Yılmaz Demirtaş, öğretmenler için en sevilen eserleri seslendirdi. Başkan Pehlivan’ın geceye katılan ilkokul öğretmeni Fatma Yalçın’ın elini öpmesi salonda duygulu anlar yarattı.

“Eğitime dokunan her adımınız kıymetlidir”

Programda konuşan Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Özer, belediyenin eğitime verdiği desteğe dikkat çekti.

“Belediyemizin eğitim camiasına sunduğu her destek, bir hizmet olmanın ötesinde gönülden bir dayanışmadır. Eğitime dokunan her adımınız için teşekkür ediyoruz” dedi.

Pehlivan: “Bir milletin istikbali öğretmenin elindedir”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, konuşmasında öğretmenlik mesleğinin toplumsal değerine vurgu yaptı: “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten Neşe Alten’e, Necmettin Yılmaz’dan Aybüke Yalçın’a kadar bu millete bir harf öğretmek için ömrünü adayan tüm öğretmenlerimize şükran borçluyuz. Bugün savunma sanayisinde, bilimde, sanatta ve sporda elde ettiğimiz her başarının temelinde öğretmen emeği vardır. Bir ülkenin geleceğini inşa eden en büyük güç öğretmenleridir.”

Pehlivan, Menemen Belediyesi’nin eğitim desteklerini şu sözlerle özetledi:

“MEBGEM şubelerimizi üçe çıkardık.”

“Üç yılda 8. ve 12. sınıflara yaklaşık 30 bin dijital eğitim paketi dağıttık.”

“İlkokuldan liseye kadar kırtasiye desteği sağlıyoruz.”

“Üniversite sınav harçlarını Menemen Belediyesi karşılıyor.”

“Sınav dönemlerinde üniversiteli gençlere sıcak çorba ikram ediyoruz.”

Pehlivan, “Öğretmen mutlu olursa Türkiye mutlu olur. Menemen Belediyesi olarak öğretmenlerimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını noktaladı.