Son Mühür- Türkiye'nin tanınmış bilim insanlarından, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dün akşam saatlerinde yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ercan, kalp sektesi (kriz) geçirdiğini, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

Ercan’dan Sosyal medyada duyuru: "Tıkalı ana damardan işlem göreceğim"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun ciddiyetini gözler önüne serdi. Ünlü bilim insanı, yaşadığı rahatsızlığı ve planlanan müdahaleyi şu ifadelerle aktardı:

"Dün akşam kalp sektesi geçirdim. Birazdan İzmir Özel Sağlık Hastanesinde tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim. Sevgi, saygılarımla. Esenlikler dilerim."

Ercan'ın bu paylaşımı, takipçileri ve bilim camiası arasında büyük endişe yarattı.

Tıkanan ana damar için acil müdahale

Paylaşımına göre, Prof. Dr. Ercan'a kalp krizine neden olan tıkanıklığın giderilmesi için acil bir cerrahi müdahale uygulanacak. Ercan, tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğini belirterek, hayati önem taşıyan bu operasyon için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Operasyonun İzmir Özel Sağlık Hastanesi'nde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kamuoyunun yakından tanıdığı ve özellikle deprem konularındaki çarpıcı açıklamalarıyla bilinen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın sağlık durumu, sevenleri ve takipçileri tarafından yakından izleniyor.