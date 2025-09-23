Son Mühür - Süper Lig'de Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki kararıyla tartışma yaratan hakem Arda Kardeşler'in görevine son verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Riva’ya çağrılan Kardeşler, dün tesislere giderek MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bir görüşme yaptı.

Savunma yaptı

Yapılan görüşmede Arda Kardeşler’in savunması da ortaya çıktı. Milliyet’in haberine göre; Kardeşler, daha önce çaldığı düdük nedeniyle oyunu durdurduğunu ve hatasını kabul ettiğini söyledi. Görüşmenin ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yanına giderek Kardeşler’in savunmasını iletti ve hakemin hatasını kabul ettiğini aktardı. Ancak bu mazereti kabul etmeyen Hacıosmanoğlu, “Bundan sonra Arda Kardeşler ile çalışamayız” dedi.

Kariyeri sona erdi

Ferhat Gündoğdu, ardından Arda Kardeşler ile tekrar görüşerek Hacıosmanoğlu’nun kararını iletti. Böylece FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler’in hakemlik kariyeri son buldu. 37 yaşındaki Kardeşler’e artık görev verilmeyecek.