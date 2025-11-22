Son Mühür/ Beste Temel- Oyuncu Asena Keskinci, çocuk yaşta rol aldığı Bez Bebek dizisinin setinde psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını ileri sürmüş, ayrıca ailesinin dağılmasında oyuncu Evrim Akın’ın rol oynadığını iddia etmişti.

Keskinci, annesi ile babası arasındaki boşanma sürecine ilişkin dikkat çeken sözler sarf ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Anneme gidip, ‘Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım’ diyor ve babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar.”

Keskinci’nin açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve sektörün geçmişteki çalışma koşulları yeniden tartışma konusu olmuştu.

Evrim Akın iddiaları reddetti

İddiaların ardından açıklama yapan Evrim Akın, Keskinci’nin sözlerini “hayal ürünü” diyerek net bir dille yalanlamıştı.

Akın cephesinden yapılan açıklamada, Güray Keskinci ile olan birlikteliğin son 3 yılda başlayan, sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki olduğu vurgulanmıştı. Açıklamada ayrıca, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve yasal hakların kullanılacağı ifade edildi.

Gül Onat’tan Evrim Akın’a destek geldi

Magazin dünyasında gündem olan iddiaların ardından deneyimli oyuncu Gül Onat, Evrim Akın’a destek veren bir paylaşım yaptı. Onat, birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak şu sözlere yer verdi:

“Sevgili Evrim'in sağdan soldan karalama bombardımanına tutulduğunu esefle görüyorum. 2015 yılında Mustafa Kotan yönetiminde Köstebekgiller Sihirli Orman filminde çalıştım. Son derece ılımlı, keyifli bir çalışmaydı.”

Onat paylaşımında Keskinci’ye de gönderme yaptı: “Asena kendisine böylesine kötülüğü dokunan bir insanla neden bu kadar ılımlı ve sorunsuz çalıştı acaba? Evrim Akın tanıdığım en sevgi dolu hayvan dostu ve çok yardımsever bir insandır.”

“Karalama kampanyası”

Gül Onat, açıklamasının devamında Keskinci’nin iddialarını ağır sözlerle eleştirdi: “Bu karalama kampanyasını başlatanları şiddetle kınıyor, vicdan diyorum. Vicdan ve Allah korkusu…”

Onat’ın sözleri, sosyal medyada ikiye ayrılan tartışmayı yeniden alevlendirdi. Paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.