Son Mühür - France Football tarafından organize edilen Ballon d'Or ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, bu yıl da Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın oldu.

Sadece 17 yaşında olan Yamal, Kopa Trophy'yi arka arkaya iki kez kazanan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Barcelona'nın genç yetenekleri son yıllarda bu ödülde öne çıktı; son 5 yılda Kopa Trophy'nin 4'ü Katalan takımından futbolculara verildi. Öncesinde Pedri ve Gavi de bu prestijli ödülün sahibi olmuştu.

Performansı ile öne çıktı

Barcelona altyapısının son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak kabul edilen Lamine Yamal, 2025-2026 sezonuna da güçlü bir başlangıç yaptı.