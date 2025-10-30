Son Mühür- Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti", son haftalarda senaryosundaki beklenmedik gelişmelerle tartışma konusu olmuştu.

Dizide “Firaz” ve “Doğa” karakterlerinin gizli ilişki yaşamaya başlaması izleyicilerden yoğun tepki almıştı. Bunun üzerine RTÜK devreye girmiş ve diziyi mercek altına almıştı.

RTÜK’ten ‘aile yapısına zarar’ incelemesi

RTÜK, gelen şikayetlerin ardından Kızılcık Şerbeti hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Üst kurulun açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

“Halkımız müsterih olsun, üst kurul özellikle ‘aile yılı’ vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir.”

Yapımcıdan açıklama: “Aile değerlerine saldırı yok”

Gold Film, eleştirilere yanıt olarak yaptığı açıklamada, dizinin Türk aile yapısına bir saldırı içermediğini belirtmişti. Yapım şirketi açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“TV dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden televizyon dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir.”

Senaryoda büyük değişim

RTÜK sürecinin ardından dizi cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Reytinglerde düşüş yaşayan Kızılcık Şerbetinin senaryosunda köklü değişikliklere gidiliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem ve Firaz karakterine hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç diziden ayrılıyor. İkilinin senaryo gereği son sahneleri çekildi ve yeni bölümlerde yer almayacakları öğrenildi.