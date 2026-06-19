Karşıyaka Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanılmak amacıyla klima sistemlerine yönelik malzeme alımı yapacak. Açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek alım çerçevesinde 27 kalemden oluşan klima malzemeleri alınacak. İhale, 1 Temmuz 2026 tarihinde elektronik ortamda düzenlenecek.
27 kalem klima malzemesi!
Karşıyaka Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yayımlanan ihale ilanı çerçevesinde, belediyenin ihtiyaç duyduğu klima ekipmanlarının temin edilmesi amacıyla mal alımı gerçekleştirilecek
İhale çerçevesinde toplam 27 farklı kalemde klima malzemesi alımı gerçekleştirilecek. Alımla ilgili teknik detaylar ve ürün içerikleri, Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan ihale dokümanlarında yer alıyor.
İhale 1 Temmuz'da!
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi çerçevesinde açık ihale yöntemiyle düzenlenecek olan ihale için teklifler elektronik ortam üzerinden alınacak.
İhale, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00'de Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Malzemeler Örnekköy Şantiyesi'ne götürülecek!
İhale sonucunda sözleşmeye imzaların atılmasının ardından yüklenici firma, temin edeceği klima malzemelerini 25 gün içerisinde Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Şantiyesi'ne götürecek.
Teklifler EKAP üzerinden!
İhaleye katılmak isteyen firmaların ilk olarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri gerekmekte. Teklifler, ihale tarihine kadar elektronik ortamda tamamlanarak sistem üzerinden iletilecek.