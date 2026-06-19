Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Şamil Tayyar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın partisinden istifa kararını değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve kararın doğru olduğunu aktardı.

“Siyasette çaresiz kalırsanız milletin hakemliğine başvurun”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifasının doğru bir adım olduğunun altını çizen Şamil Tayyar, Tugay’ın Kılıçdaroğlu ile kavgalarının ciddi bir boyuta ulaştığını ve ortamı daha fazla germenin yersiz olduğunu kaydetti.

Şamil Tayyar: Cemil Tugay bence doğrusunu yapmış

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili detaylar veren ve haklı olanın endişe etmesine gerek olmadığını aktaran Şamil Tayyar, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP’den istifa etti. Bağımsız olarak yola devam edeceğini söylüyor. Bence, doğrusunu yapmış. Kemal Kılıçdaroğlu’yla kavgaları malum. Daha fazla uzatmanın, germenin bir anlamı yok. Siyasette çaresiz kalırsanız milletin hakemliğine başvurun. Ferasetinden endişe etmeyin. Eğer, haklıysanız.”