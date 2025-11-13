İzmir’in Karabağlar ilçesinde, sahibi 8 yıl önce vefat eden bir otomobil zaman içinde adeta doğaya karıştı. Ticari taksi şoförlüğü yapan Mehmet S.’ye ait 35 AUN 67 plakalı araç, 2017 yılında Avni Anıl Sokak’taki bir binanın bahçesinin yanına park edildi. O tarihten bu yana yerinden hiç oynatılmayan otomobil, bahçeden taşan sarmaşıkların aracı tamamen kaplamasıyla görünmez hale geldi.

Kedilere yuva oldu, asfalt çalışmasını bile durdurdu

Sarmaşıklarla örtülen araç, çevrede yaşayan kediler için de adeta bir yuva haline geldi. Ancak araç yıllardır yerinden kaldırılmadığı için bölgedeki asfaltlama çalışmalarını da olumsuz etkiliyor. Mahalle sakinleri, hem kötü görüntü oluşturduğu hem de tehlike yaratabileceği gerekçesiyle otomobilin artık kaldırılmasını talep ediyor.

“Kaderini bekliyor”

Üçkuyular Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Artun, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyorum. Otomobilin üzerindeki sarmaşıklar daha kısaydı. Lastikleri de biraz şişikti ama son hali bu. Kaderini bekliyor.”

“Sahibini tanımıyoruz, çalışıp çalışmadığını bile bilmiyoruz”

Aynı mahallede oturan Aydın Baz ise zamanla bu manzaraya alıştıklarını belirterek şöyle konuştu: “Üstünü sarmaşık bağlamış. Çalışıp çalışmadığını da bilmiyoruz. Sahibini de tanımıyoruz. Yolu da dün asfaltladılar ama arabayı da çekemediler. Burada birkaç tane daha eski model araba vardı. Onlar satıldı gitti.”