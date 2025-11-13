İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Danışma Kurulu’nun 2025 yılı toplantısı, İzmir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, “İzmir kulüpleri kent ekonomisinin lokomotifi olabilir” değerlendirmesi öne çıktı. İZVAK ile İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü 8 aylık araştırmanın sonuçları ilk kez paylaşıldı.

Toplantıya kulüp başkanları, akademisyenler, İZVAK üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ve spor camiasının önemli isimleri katıldı.

Yorgancılar: “Spor artık stratejik bir ortaklık alanı”

Açılış konuşmasını yapan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, sporun kent ekonomisi için taşıdığı kritik önemi vurguladı.

Yorgancılar, şu ifadeleri kullandı: “Kentler yalnızca sanayi, ticaret ve turizmle değil; sporla da büyüyor.

Barselona denildiğinde FC Barcelona gelir. Liverpool’un adı kulübüyle özdeşleşmiştir. Spor kulüpleri şehirlerin ekonomisini, kimliğini ve sosyal yapısını şekillendiren aktörlerdir.”

Yorgancılar, sponsorluk kavramının artık yetersiz kaldığını belirterek, sporun iş dünyasıyla stratejik ortaklık temelinde ele alınması gerektiğini söyledi:

“Spor, kent ekonomisinin hem vitrini hem de motor gücü olabilir. Yeter ki bu potansiyeli doğru anlayıp birlikte değerlendirelim.”

İZVAK Başkanı Ali Erten: “Kulüpler kentin mirasıdır”

Toplantıda söz alan İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, İzmir Ekonomi Üniversitesi ile yürütülen araştırmanın ayrıntılarını paylaştı.

Erten, İzmir’deki futbol kulüplerinin sadece sportif değil, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan da kente büyük değer kattığını belirtti:

“İzmir kulüpleri, şehrin en güçlü markalarıdır. Karşıyaka, Altay, Altınordu, İzmirspor, Göztepe, Bucaspor ve diğer tarihi kulüplerimiz bir asrı aşan yolculuklarıyla kent hafızasının temel taşıdır. Bu kulüpler korunması gereken birer kent mirasıdır.”

Araştırmanın Türkiye’de ilk kez futbol kulüpleri üzerinden kapsamlı bir ekonomik ve sosyal etki analizi sunduğunu söyleyen Erten, çalışmanın diğer şehirlere de örnek olacağını ifade etti.

“Daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var”

Erten, kulüplerin sürdürülebilir başarı elde edebilmesi için güçlü destek mekanizmalarının zorunlu olduğunu belirtti:

“Kent yöneticileri, siyasi temsilciler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarımızın futbolu stratejik bir kent gelişimi unsuru olarak görmesi gerekiyor. Bu araştırmanın yol gösterici olacağına inanıyoruz.”

Prof. Dr. Burak Doğu: “Kulüpler yıllık 300 milyon Euro ekonomik etki yaratabilir”

Araştırmanın sunumunu yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Doğu, İzmir kulüplerinin Süper Lig seviyesinde yaratabileceği ekonomik etkiyi rakamlarla açıkladı.

Doğu’nun değerlendirmesi şöyle: “İzmir kulüpleri, Süper Lig’de yer aldıklarında şehir ekonomisine yıllık 280–300 milyon Euro katkı sunma potansiyeline sahip. Bugün bunun 100 milyon Euro’luk kısmını tek başına Göztepe sağlamaktadır.”

Doğu ayrıca:

Taraftar kültürünün kent kimliği üretimindeki rolüne,

Futbolun turizm, kültür ve ekonomi ekseninde stratejik bir unsur olduğuna,

Sporun sosyal dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekti.

Mehmet Sepil: “Çok değerli ve gerekli bir çalışma”

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, araştırmayı “çok değerli” olarak nitelendirdi: “Bu tür çalışmaların ne kadar zor olduğunu biliyorum. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İZVAK büyük bir emek ortaya koymuş.

Stadların şehir merkezinde inşa edilmesi artık dünya genelinde desteklenen bir yaklaşım. Bu çalışma da bunun doğruluğunu ortaya koyuyor.”

Sepil ayrıca, kulübün Avrupa’ya sporcu göndermesi sayesinde artık hizmet ihracatçısı kategorisinde değerlendirildiğini ve yatırımların artmasıyla ekonomik katkının da büyüyeceğini söyledi.