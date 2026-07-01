Son Mühür- İzmir’in Seferihisar ilçesinde Orhanlı Mahallesi’nde yapılması planlanan jeotermal projelere karşı açılan davanın bilirkişi keşfi 2 Nisan 2026 tarihinde yapılmıştı. Projede 23 adet jeotermal sondaj kuyusu ile birlikte 1 jeotermal enerji santrali (JES), 1 güneş enerji santrali (GES) ve 1 rüzgar enerji santrali (RES) kurulması planlanıyordu. Bilirkişi keşfi sırasında projeye karşı 6 yıldır hukuk mücadelesi veren Doğa Derneği, Orhanlı Doğa Kültürü Derneği, Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Sınırlı Sorumlu Seferihisar Kavakdere Köyü Sulama Kooperatifi de alanda bulunmuştu.

Keşif sonrası bilirkişi raporundan detaylar ortaya çıktı.

“Vadimizin yaşamı lehine görüş bildirdi”

Orhanlı Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Ener açıklama yaptı. Kullandığı ifadeler ise şu şekilde;

“Orhanlı Vadisi’nde altı yıldır büyük bir inanç ve kararlılıkla jeotermal projelerine karşı sürdürdüğümüz mücadelede, bilirkişi raporu bir kez daha vadimizin yaşamı lehine görüş bildirdi. Küçük Menderes şirketinin köyümüzde gerçekleştirmek istediği jeotermal projesine karşı açılan davanın bilirkişi keşfi, 2 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi. İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde açtığımız dava kapsamında hazırlanan uzman bilirkişi raporu, projenin bölgeye vereceği geri dönülemez zararları ve ÇED raporundaki önemli eksiklikleri ortaya koydu.

İşte bilirkişi raporunda öne çıkan başlıklar:

Jeotermal gazların bal arılarına zararları ve arıcılık faaliyetlerinin göz ardı edilmesi, Jes, res ve ges projelerinin yaratacağı ekolojik etki analizinin eksikliği, Popülasyon yoğunluklarında sayısal veri yerine sözel ifadeler kullanılması, Sürüngenler için kanıt ve belgeleme eksikliği, Endemik Anadolu kaya kertenkelesi konusundaki çelişkiler ve lokal yok olma riski, Yumuşakçalar, akrepler ve çıyanlar gibi birçok omurgasız grubun inceleme dışı bırakılması.

Bu güçlü rapor ışığında İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin vereceği nihai kararı bekliyoruz. Vadimizi ve tüm canlıların yaşam hakkını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”