Son Mühür- Deniz Yücel'le yarıştığı 2018 İzmir il kongresinde seçimi kaybeden Utku Gümrükçü, il başkanlığı koltuğuna CHP Genel Merkezi'nin atama kararıyla olaylı bir şekilde dönüş yaptı.

MYK tarafından görevinde alınan Çağatay Güç'ü ve ona destek olan partilileri binadan çıkmak zorunda bırakan Utku Gümrükçü, ''Kan dökmeden, polise başvurmadan CHP'yi teslim aldık'' sözleriyle yaşanan gelişmeleri özetlemişti.

Kapıları kırarak girenler...

CHP tarihinin en hareketli günlerinden birine sahne olan İzmir İl Başkanlığı'nda yaşanan arbede, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in de gündemindeydi.

İsim vermeden Utku Gümrükçü'ye yüklenen Özalper,

''CHP İzmir İl Başkanlığı’na gece yarısı kapıları kırarak giren butlancılar, Cumhuriyet Halk Partisi’ne kendi lekenizi bulaştıramayacaksınız!

CHP İzmir İl Başkanı, örgütümüzün iradesiyle seçilmiş olan Çağatay Güç’tür. Sandık tanımaz işbirlikçilerin mafyavari yöntemlerle parti binalarına girmesi, örgüt iradesinin ortaya koyduğu gerçeği değiştirmez'' hatırlatmasında bulundu.



''İnsan içine çıkacak yüzü olmayanlar, kapıları kırarak girdikleri binalarda çürürken biz milletten aldığımız güçle siyasetimizi yapmaya devam edeceğiz'' ifadelerine yer veren Özalper,

''Seçilmiş İzmir İl Başkanımız Çağatay Güç’ün yanındayız.

Binalar sizin, sokaklar bizim!'' mesajı verdi.