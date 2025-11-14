Son Mühür/ Osman Günden - Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) üyesi kadınlar, İzmir’in Seferihisar ilçesinde adliye bahçesinde öldürülen 23 yaşındaki Neşe Keçkin davası için İzmir Adliyesi önünde bir araya geldi. KADEM İzmir temsilcisi Arzu Günaydın, kadınların güven içinde yaşayabilmesi için hukukun en etkin şekilde işletilmesi gerektiğini vurguladı.

Basın açıklamasında, "Neşe Keçkin için, tüm kadınlar için adalet istiyoruz" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, kadın cinayetlerinin durdurulması için faillerin en ağır yaptırımlarla cezalandırılması gerektiği dile getirildi.

Olayın geçmişi

Neşe Keçkin, 2 Kasım 2023 tarihinde boşanma sürecinde olduğu eşi Alaattin Keçkin ile Seferihisar Adliyesi bahçesinde görüştü. Barışma teklifini reddeden Neşe Keçkin, eşi tarafından bıçakla öldürüldü. Sanık, olaya müdahale eden polis memurunu ve Neşe Keçkin’in ailesini de yaraladıktan sonra gözaltına alındı.

Davada verilen cezalar

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme heyeti, sanık hakkında şu kararları verdi:

Eşe karşı kasten öldürmek:

İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis

İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis Kayınvalideye karşı kasten öldürmeye teşebbüs:

14 yıl hapis

14 yıl hapis Kayınbiradere karşı kasten öldürmeye teşebbüs:

5 yıl hapis

5 yıl hapis Kayınpedere karşı silahla kasten yaralamaya teşebbüs:

1 ay 3 gün hapis

1 ay 3 gün hapis Polis memurlarına yönelik zincirleme şekilde görevi yaptırmama:

3 yıl 9 ay hapis

Mahkeme kararıyla birlikte sanık hakkında toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile farklı sürelerde hapis cezaları uygulanmış oldu.