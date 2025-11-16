Son Mühür/Merve Turan- Göreve başladığı ilk günden itibaren ilçe örgütlerini bizzat ziyaret etme stratejisiyle yüksek bir tempoda çalışan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, son durağını Menderes olarak belirledi. Tebrik ziyaretlerini İl Başkanlığında kabul etmek yerine sahada olmayı tercih eden Güç, bu yaklaşımıyla yeni dönemin çalışma ve örgütlenme stratejilerini yerel teşkilatlarla paylaşmaya devam ediyor. Güç, ziyaretinde yaptığı konuşmada Menderes mandalinasının küresel tanıtımına odaklanacaklarını ve üreticinin yanında duracaklarını vurguladı.

Menderes örgütüyle buluşma: Yeni dönemin çalışma ilkeleri

Başkan Güç, Menderes programına ilçe başkanlığı ziyaretiyle başladı. Burada, CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve geniş katılımlı partili heyeti (ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları, meclis üyeleri) ile bir araya geldi. Ziyaretlerin temel amacının, koordinasyonu sağlamak ve her ilçenin yaşadığı sıkıntıları, merkezi iktidarın hizmet eksikliğinden kaynaklanan sorunları yerinde tespit etmek olduğunu belirten Güç, örgütün iktidar yolundaki kritik rolüne değindi. Güç, yeni çalışma yöntemlerini açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Hazırlık ve raporlama yoksa veri yok demektir; veri yoksa planlama yapılamaz, planlama yoksa doğru çalışma yapılmıyor demektir. Bu da emeklerin boşa gitmesi anlamına gelir ki, buna ne tahammülümüz ne de zamanımız var."

Üreticinin en büyük engeli iktidar: "Üretmeyin diyen zihniyet cezalandırılacak"

Çağatay Güç, Menderes programının, ilçeyi tüm dünyaya tanıtan Mandalina Festivali gününe denk gelmesinin anlamlı olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Güç, mandalinayı ve ilçeyi tanıtan Belediye Başkanı Çiçek’e ve iktidarın engellemelerine rağmen üretmekten vazgeçmeyen çiftçilere teşekkür etti. Güç, tarımla uğraşmanın önündeki en büyük engelin mevcut iktidar olduğunu iddia ederek, mazota sadece bir gecede yapılan fahiş zamları eleştirdi. Güç, üreticilere kilo başına 3-4 lira alış fiyatı teklif edilmesinin, zirai ilaç, gübre ve işçilik maliyetleriyle karşılaştırıldığında kabul edilemez olduğunu dile getirdi:

"AK Parti iktidarı resmen diyor ki, 'Üretmeyin, üreteni cezalandırırım.' Bu zihniyete karşı, üreticimizi, çiftçimizi ve Menderesli vatandaşımızı koruma sorumluluğu bize düşüyor. Festivallerle, kooperatifleşme çalışmalarıyla, yerel yönetim desteği ve markalaşma projeleriyle yeni pazarlar oluşturarak üreticilerimizi koruyacağız. İktidarın tarımı bitirme projesine inat, biz daima yaşatandan, üretenden ve topraktan yana olacağız."

Güçlü raporlama ve çözüm odaklı siyaset vurgusu

CHP İl Başkanı Güç, iktidarın üretim yerine ithalatı desteklediğini ve tarım arazilerini imara açarak, destekleri azaltarak bu durumu planlı bir şekilde uyguladığını belirtti. Güç, "İşte bu planları bozacak ve iktidarın bu yanlış oyunlarını vatandaşa doğru anlatacak olanlar bizleriz," dedi. Örgütlere, kendi ilçelerindeki sorunları tespit etme, raporlama ve veri haline getirme görevini verdi.

Güç, vatandaşın siyasi polemik değil, iktidara doğru sorular soran ve çözüm önerileri sunan bir muhalefet beklediğini ifade etti. Mandalinanın 7 liraya mal olmasına rağmen 3-4 lira teklif edilmesinin vicdansızlık olduğunu belirterek, "Üretene neden düşmansınız? Bizim üreticimiz yetiştirmezse hangi ülkeden hangi yandaşınız mandalina ithal edecek? İşte Menderes için doğru sorular bunlardır," diyerek eleştirilerini sertleştirdi. Güç, yeni dönemde bölgeye göre uyarlanmış stratejilerle çalışacaklarını ve veriye dayanmayan çalışmaya izin vermeyeceklerini bir kez daha yineledi.

Festival ve Cemevi ziyaretleri

Menderes İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'i makamında ziyaret eden Çağatay Güç, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Mandalina Festivali'nin kortejine ve açılış törenine katıldı. Güç, festival alanında kurulan stantları tek tek gezerek üreticiler ve vatandaşlarla sıcak sohbetler gerçekleştirdi. İlçe programının son durağında ise Menderes Cemevini ziyaret eden İl Başkanı Güç, Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şube Başkanı Satı Çelen ile bir araya gelerek bölgedeki farklı kesimlerle temaslarını tamamladı.