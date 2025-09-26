İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında yeni bir düzensiz göçmen operasyonu gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın aktardığı bilgilere göre, Ege Denizi’nde görev yapan kıyı gözetleme mobil aracı, denizde lastik botla ilerleyen bir grup düzensiz göçmeni tespit etti. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Operasyonda 18’i çocuk 36 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta, aralarında kadınların da bulunduğu 36 göçmen yakalandı. Bu kişilerden 18’inin çocuk olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, göçmenleri güvenli bir şekilde karaya çıkardı.

İlk işlemler sahada yapıldı

Düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının kontrol edilmesi amacıyla sahil hattında ilk kontroller yapıldı. Ardından gerekli kimlik tespit ve kayıt işlemleri için göçmenler, güvenlik güçleri tarafından yetkililere teslim edildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiler

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Burada yasal prosedürler işletilecek ve göçmenlerin sınır dışı süreçleri değerlendirilecek.