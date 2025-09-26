Manisa'nın Salihli ilçesi yakınlarında dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Osman Yaman, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir-Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi mevkiinde yaşanan ve birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan trafik polisi Yaman, ne yazık ki tüm çabalara rağmen yaşam savaşını kaybetti. Bu elim olayla birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükselmiş oldu. Polis memuru Yaman'ın vefat haberi, hem ailesini hem de Emniyet Teşkilatı'nı yasa boğdu.

Mesai dönüşü meydana gelen kaza

Hayatını kaybeden Osman Yaman'ın (49), Alaşehir Bölge Trafik İstasyon Denetleme Amirliği'nde görevli olduğu öğrenildi. Yaman'ın, mesaisini tamamladıktan sonra evine dönüş yolunda, yol kenarında bulunduğu sırada feci kazanın içine sürüklendiği belirtildi. Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, yayımladığı taziye mesajında derin üzüntüsünü dile getirdi. Aktaş, merhum polis memuru Osman Yaman'a Allah'tan rahmet dilerken, acılı ailesine ve tüm Emniyet Teşkilatı'na başsağlığı dileklerini iletti. Mesleğine bağlılığıyla tanınan tecrübeli polisin ani kaybı, meslektaşları arasında da büyük üzüntüye neden oldu.

Kazanın detayları ve iki can kaybı

Dün Sarıpınar Mahallesi yakınlarında gerçekleşen zincirleme kaza, çok sayıda aracın karıştığı karmaşık bir olaylar silsilesi şeklinde yaşandı. Şah İsmail Topçuoğlu yönetimindeki 34 GLH 876 plakalı tır, önünde seyreden Muhammed Nedir'in (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarparak kazayı başlattı. Kontrolden çıkan tır, önce yol kenarındaki bariyere vurdu, ardından Ahmet Taş (54) idaresindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile ve yol kenarında bulunan polis memuru Osman Yaman'a (49) çarptıktan sonra köprüden alt yola devrildi. Kazanın ilk anlarında elektrikli bisiklet sürücüsü Muhammed Nedir olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü Topçuoğlu ve polis memuru Yaman yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis memuru Yaman'ın hastanede vefat etmesiyle birlikte, bu elim kazada yitirilenlerin sayısı ikiye yükselmiş oldu. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.