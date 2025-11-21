Son Mühür- 2007’de yayınlanan ve çocukların hafızasında derin bir iz bırakan Bez Bebek dizisi, yıllar sonra beklenmedik iddialarla yeniden gündemin merkezine oturdu.

Dizinin sıcak ve neşeli atmosferinin arkasında bambaşka bir dünyanın yaşandığına yönelik açıklamalar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Asena Keskinci’nin videosu tartışmayı alevlendirdi

Dizide “Yağmur” karakterine hayat veren Asena Keskinci, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videolarda çocukluk yıllarında sette maruz kaldığını iddia ettiği psikolojik baskı ve kötü muameleyi anlatmıştı.

Keskinci, başrol oyuncusu Evrim Akın tarafından ağır sözlere maruz bırakıldığını ve ailesinin zor döneminin yüzüne vurulduğunu öne sürmüştü. Paylaşım kısa sürede büyük bir tartışma başlattı.

Ege Tanman: “Asena’nın çok kez ağladığına şahit oldum”

İddiaların ardından gözler diğer oyunculara çevrilmişti. Dizide “Emre” karakterini canlandıran Ege Tanman, yaptığı açıklamada Keskinci’yi doğrulayarak, çocuk oyuncular ile Evrim Akın arasında sık sık gerginlik yaşandığını söylemişti.

Diğer isimlerden de üstü kapalı mesajlar geldi

Sosyal medyada sessizliğini bozan tek kişi Tanman olmadı. Dizinin bir başka oyuncusu Sibel Kasapoğlu’nun imalı paylaşımı ile 2011’de Evrim Akın’la aynı projede çalışan Zeynep Gülmez’in “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var” sözleri tartışmayı daha da büyüttü.

Makyöz Arzu Yurter: “O çocuğa yapılanlar kabul edilemez”

Gündeme düşen en çarpıcı açıklamalardan biri, Bez Bebek setinde görev yapan makyöz Arzu Yurter’den geldi. Yurter, Keskinci'nin iddialarını destekleyerek o dönem yaşananlara tanıklık ettiğini söyledi. Eski İşte Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu’nun videoya yaptığı yorum da dikkat çekiciydi.

Eroğlu, “Annem Bez Bebek dizisinin makyözüydü, her şeye şahidim. Asena'nın anlattığı her şey doğru. Geç bile kaldın” diyerek Keskinci'ye destek vermişti.

Bu açıklamanın ardından makyöz Arzu Yurter de sessizliğini bozarak şu ifadeleri kullandı: “Kendinden kaç kişiyi ekmeğinden etti. Asena benim bir tanemdi, çocukluğu bir dönem elimde geçti.

O dizide bunca kötülüğü ortaya çıkartan kişi yüzünden ben dahil birçok kişi işinden oldu. O çocuğa yaptıklarını, hasta biriyle nasıl eğlendiğini kimse söylemedi.

Ben söyledim, zaten kovuldum. Sonra yerime başkalarını getirdiler. Yıllarca bu nedenle sektörden uzaklaştım.”