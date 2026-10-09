CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV’de katıldığı canlı yayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişini değerlendirdi. CHP’den istifa ettikten sonra bir süre bağımsız kalan ve daha sonra AK Parti’ye katılan Tugay hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlığı döneminde gerçekleştirilen bazı işlemlere ilişkin parti arşivinde özel raporlar bulunduğunu öne sürdü.

“Özel raporlar partinin arşivinde duruyor”

Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı dönemindeki işlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, söz konusu raporların parti arşivinde bulunduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cemil Tugay ile ilgili, Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı işlemlerin, özel raporlar partinin arşivinde duruyor. Neden milyonlarca değer yapan bir arsayı düşük bedellerle Cengiz İnşaat’a veriyorsunuz? Ben partinin Genel Başkanı olarak beşli çetelerden söz ederken, siz Karşıyaka Belediye Başkanı olarak beşli çetelere hizmet ediyorsunuz. Olmaz. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı kime hizmet edecek? AK Parti’ye hizmet edecek. Olmaz.”

Cengiz İnşaat üzerinden eleştirdi

Kılıçdaroğlu, açıklamasında milyonlarca lira değerindeki bir arsanın düşük bedelle Cengiz İnşaat’a verildiğini ileri sürerek Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı dönemindeki uygulamalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, geçmişte iktidarla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü şirketlere yönelik eleştirilerini hatırlatarak, Tugay’ın belediye başkanlığı dönemindeki tutumunu bu söylemlerle karşılaştırdı.