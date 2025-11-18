Son Mühür - Çalışma hayatına geç başlayan veya ara veren kişiler için büyük önem taşıyan SGK borçlanmalarında kritik tarih yaklaşıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren prim oranlarının yükselmesi, özellikle askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarının maliyetini ciddi şekilde artıracak. Uzmanlar, yıl bitmeden başvuru yapmanın binlerce liralık tasarruf sağlayabileceğine işaret ediyor.

Yüzde 45'e çıkacak

Mevcut uygulamada SGK’ya yapılan hizmet borçlanmalarında prime esas kazanç, asgari ücret ile bunun 7,5 katı arasında belirleniyor ve yüzde 32 prim ödeniyor. Ancak TBMM gündemindeki düzenlemeye göre, doğum borçlanması hariç tüm borçlanmalarda prim oranı 1 Ocak 2026’dan itibaren yüzde 45’e yükseltilecek. Bu artış sadece prim oranındaki değişiklikle sınırlı kalmayacak. Her yıl asgari ücret zammına bağlı olarak yükselen borçlanma maliyetleri, yeni yıldaki zamla birlikte iki farklı kanaldan artış gösterecek. Böylece 2026 yılında borçlanacaklar, hem daha yüksek prim oranına hem de artırılmış asgari ücrete tabi olacak.

Yüzde 45 daha fazla ödeyecek

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, SGK borçlanma tutarını başvurunun yapıldığı tarihe göre hesaplıyor. Bu nedenle 31 Aralık 2025’e kadar başvuranlar, 2025’in asgari ücreti ve yüzde 32 prim oranı üzerinden ödeme yapacak. Başvurusunu 1 Ocak 2026’ya bırakanlar ise zamlı asgari ücret ve yüzde 45 prim oranı nedeniyle çok daha yüksek bir maliyetle karşılaşacak. Doğum borçlanmasında prim oranı değişmese de, asgari ücretin yeni yılda en az yüzde 20 artması nedeniyle 2026’da başvuran kadınlar daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Askerlik borçlanmasında fark daha da belirgin: 18 aylık askerlik süresini borçlanmak isteyen bir kişinin yılbaşından sonra yapacağı başvuru, 100 bin TL’yi aşan ek maliyete yol açacak. SGK borçlanmalarında hem prim oranı hem de asgari ücrete bağlı çift artış, yılbaşını kritik bir eşik haline getirdi. Uzmanlar, borçlanma yapmayı planlayanların 31 Aralık 2025’e kadar başvuru yaparak yeni yıldaki yüksek maliyetten kaçınabileceğini vurguluyor.